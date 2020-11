Região Oceânica ganha sanitização na terça-feira (24)

A sanitização nas ruas de Niterói foi retomada e as equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) aplicaram o produto nos bairros Piratininga e Itaipu, na Região Oceânica. O caminhão com o quaternário de amônio de quinta geração trafega a uma velocidade mais baixa para a distribuição do produto, porque com a retomada de atividades econômicas de acordo com o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal houve uma maior circulação de pessoas nas ruas.

Segundo nota da Prefeitura de Niterói as medidas foram adotadas devido a uma oscilação no indicador síntese de monitoramento da Covid-19 registrada nas últimas semanas, que chegou, no dia 19 de novembro, a 7.38. Em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, na noite de segunda-feira (23), o prefeito Rodrigo Neves informou que o indicador se manteve estável nos últimos dias. O indicador síntese é composto de 12 critérios, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e número de óbitos.

“Além da retomada da sanitização e da distribuição de máscaras, estamos intensificando a fiscalização para o cumprimento dos protocolos de higiene e distanciamento social determinados pelas entidades sanitárias. Peço a todos os moradores de Niterói e aos comerciantes que perseverem no uso de máscara, de álcool gel e no distanciamento social para que Niterói siga mantendo o controle da pandemia”, afirmou o prefeito.

Outra ação para o combate ao vírus na cidade é a distribuição de máscaras, e nessa terça-feira (24) será feita no Fonseca e da Engenhoca. Na quarta-feira (25) será a vez de Icaraí. O trabalho está sendo coordenado pelas Administrações Regionais. As máscaras são de tecido lavável. A previsão é distribuir mais de 500 mil unidades até o fim de dezembro. Segundo informe, nesta nova fase, as máscaras também serão entregues no drive thru para quem chegar ao local a pé ou de bicicleta e não apenas para ocupantes de veículos.