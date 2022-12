Região Oceânica ganha polo gastronômico

Bares e restaurantes que ficam no Trevo de Piratininga agora são partes de um Polo Gastronômico. Comerciantes comemoraram a criação do polo, que fica na Região Oceânica de Niterói. O Projeto de Lei, de autoria do vereador Binho Guimarães (PDT) foi sancionado hoje (14) pelo prefeito Axel Grael (PDT).

A reportagem de A TRIBUNA esteve no local e conversou com donos e gerentes de bares da região. Para Mariano Rímoli, proprietário do “Nosso Bar”, a medida deverá incrementar o faturamento. Ele prega que exemplos de polos gastronômicos bem sucedidos, como o do Jardim Icaraí e o da Orla de São Francisco, sejam aplicados no Trevo de Piratininga.

“Acredito que irá trazer mais clientes, vai dar mais visibilidade. A Prefeitura parece ter o intuito de melhorar toda a infraestrutura da região para os clientes poderem aproveitar. Tem a regulamentação do espaço, utilização de calçadas, a gente fica dentro da legislação. Sem dúvidas a gente espera um aumento no faturamento, o local já estava demandando isso”.

Mariano Rímoli é proprietário do ‘Nosso Bar’ – Foto: Vítor d’Avila

De acordo com Bruno Silva, gerente do bar Império do Espeto, a medida é positiva porque proporciona aumento na distribuição de mesas pela calçada, o que, consequentemente, faz com que mais clientes possam ser atendidos. Bruno também afirmou que, a partir de agora, os lojistas irão estudar medidas de como tornas a localidade ainda mais atrativa para o público.

“É uma boa notícia só de o Município estar nos incentivando. Aqui já deveria ter virado um polo há muito tempo, porque tem vários bares ao redor. Virão melhorias certamente. Mais clientes virão para cá, poderemos colocar mais mesas. A gente vai estudar o que podemos fazer, porque ainda é muito novo. Projetar algo visando nossos clientes”, acrescentou.

Bruno Silva é gerente do ‘Império do Espeto’ – Foto: Vítor d’Avila

O projeto

De acordo com o autor do projeto, o objetivo é “melhorar o ambiente naquele local”, favorecendo o empreendedor e o comerciante, no sentido de gerar “mais empregos e tributos para o município”. Ele avalia que a ideia é “desburocratizar” e “facilitar”, por exemplo, a ocupação das cadeiras e das mesas; além do incentivo a apresentações culturais.

“É importante a gente pensar, além da retomada econômica, a cultural”, frisou o parlamentar, pedindo apoio aos demais colegas, no sentido de que se crie o polo gastronômico, para “favorecer a gastronomia e o lazer, na nossa cidade”, afirmou o vereador Binho Guimarães, na ocasião da apresentação do Projeto de Lei na Câmara Municipal, em novembro deste ano.