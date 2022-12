Região Oceânica: bebê morre em acidente na véspera de Natal

Um bebê de um mês de idade morreu, na noite do último sábado (24), véspera de Natal, num acidente de carro na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. O pai da criança acusa o motorista do outro carro envolvido no acidente de estar embriagado ao volante.

À polícia o pai da vítima fatal, afirmou que havia saído de uma loja e estava retornando para casa pela via. Ele afirma que estava em baixa velocidade quando sentiu o impacto na parte traseira do veículo. Além de pai e filho, este último acomodado na “cadeirinha”, a mãe da criança também estava no automóvel.

Na sequência do relato, o pai afirma que seu carro foi lançado contra uma parede e que perdeu a consciência por um breve momento. Ao recuperar os sentidos, ele disse ter visto sua esposa segurando o bebê, que apresentava dificuldades para respirar. Um médico, que mora num condomínio perto do local do acidente, prestou os primeiros socorros.

O profissional de saúde ajudou a socorrer a criança à Unidade Municipal de Atendimento Mário Monteiro, que fica na região. O bebê em seguida foi transferido ao Hospital Getulinho, no Fonseca, mas não resistiu. A mãe da criança teve ferimentos na cabeça, recebeu 20 pontos e foi liberada.

O pai da vítima alega que o motorista do carro que teria causado o acidente disse a um policial militar, que atendeu à ocorrência, ter bebido sete canecas de chope. Não foi divulgado se o condutor foi preso. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), que irá investigar o caso.

Foto: Reprodução/TV Globo