Região Metropolitana ganha associação de advocacia criminal

Niterói foi a cidade escolhida na Região Metropolitana para abrigar a seção regional da Associação Nacional da Advocacia Criminal no Estado do Rio de Janeiro (Anacrim-RJ). A entidade que tem mais de 4,5 mil associados pelo país vai abranger os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá.

O evento que aconteceu no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Niterói (OAB-Niterói) contou com a presença da advogada trabalhista e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rita Cortez; do vice-presidente da Anacrim-Niterói; Bernardo Lugão; do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Álvaro Quintão; da vice-presidente da OAB-São Gonçalo, Andreia Pereira; do presidente da Anacrim-RJ, Flávio Fernandes; do presidente da Anacrim Nacional, James Walker Junior; da desembargadora Ivone Ferreira Caetano; do presidente da OAB–São Gonçalo, Eliano Enzo e da presidente da Anacrim-Niterói, Andréa Perazoli.



O presidente da OAB-Niterói, Claudio Vianna, falou sobre a cidade ter sido escolhida para receber a regional da Anacrim.

“É uma honra a cidade de Niterói ser escolhida, entre as cidades da região metropolitana, para receber a regional da Anacrim. Quero desejar a senhora Andréa e ao Bernardo, muito sucesso nessa missão que sabemos que não será fácil, mas sabemos da competência de vocês. A OAB Niterói e a advocacia do RJ estão com vocês”, afirmou.





Álvaro Quintão disse que a região é uma das mais importantes e estratégicas do Estado e citou Niterói como uma cidade que “já foi capital do Estado do Rio de Janeiro, mas que, infelizmente, apresenta números assombrosos de violações ao exercício profissional da advocacia criminal”.



A presidente empossada, Andréa Perazoli, começou seu discurso dizendo que estava emocionada.

“Eu passei a minha vida caminhando ao lado de gigantes. E um deles é o James (Walker Junior, presidente da Anacrim Nacional). E com ele eu aprendi muito. Estou muito honrada de receber esse convite para ser a presidente. Acredito que unindo forçar, podemos trazer para a região metropolitana um trabalho brilhante”, ressaltou.

Seu vice, Bernardo Lugão, deixou claro seu apoio à companheira de trabalho.

“Representar a Anacrim é, como todos já falaram, uma honra. Me sinto privilegiado por estar em uma associação que conta com advogados combativos. A posição do advogado está sempre sendo questionada mas nós não vamos perder essa força que existe na nossa associação. Eu vou sempre apoiar a Andréa”, salientou Lugão.

A presidente do IAB, Rita Cortes, deixou claro seu orgulho pelo trabalho das mulheres na advocacia.

“É maravilhoso ver uma mulher a frente dessa associação. As advogadas pra mim são verdadeiras heroínas. Os homens que me desculpem. Tenho muito orgulho de ser sócia honorária da Anacrim.

Estamos no caminho certo. Estão deixando essa entidade em excelentes mãos”, elogiou.