Região Metropolitana está preparada para Campanha contra a Poliomielite

Raquel Morais

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite vai até o dia 30 desse mês e mais de 1 pontos de imunização estão disponíveis nos municípios da Região Metropolita 2. Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Rio Bonito entraram nessa mobilização para vacinação das crianças de até 5 anos. No dia 17 já está marcado o Dia D contra a polio com mutirões para a aplicação da dose e a meta é imunizar 95% desse público.

Segundo nota o público-alvo da campanha contra a poliomielite estão crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferenciadas para crianças com até 1 ano incompleto e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos. A depender do esquema vacinal registrado na caderneta, a criança poderá receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP), como dose de reforço ou dose extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP), como dose de rotina. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja no país 11,2 milhões de crianças nessa faixa etária. Desde 2016, o esquema vacinal contra a poliomielite passou a ser de três doses da vacina injetável (VIP, aos 2, 4 e 6 meses) e mais as doses de reforço com a vacina oral bivalente (VOP, gotinha).

A Prefeitura de Niterói informou que a imunização estará disponível nas salas de vacina localizadas nas Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e módulos do Programa Médico de Família, de segunda a sexta, das 8h às 17h. “As imunizações já fazem parte do calendário vacinal e são oferecidas durante todo ano. É muito importante que os pais levem seus filhos para receber a vacina e avaliar se as cadernetas estão em dia com todas as imunizações”, orientou o secretário municipal de saúde, Rodrigo Oliveira.

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo disponibiliza todas as 74 salas de vacinação das 8h às 17h e a meta é vacinar 95% do grupo alvo de forma indiscriminada. Prefeitura de Itaboraí informa que todas as Unidades de Saúde estarão trabalhando normalmente das 08 às 17h, todos os dias e no sábado dia D (17/10) também. A meta de cobertura é de 95% do público alvo.

Em Maricá todas as 24 Unidades de Saúde da Família vão disponibilizar as doses de 8h às 17h (exceto Jardim Atlântico, Inoã 1 e Central que funcionam das 8h às 20h). A expectativa é a aplicação de cerca de 4 mil doses. Em Rio Bonito as vacinas serão aplicadas no Posto Municipal Pediátrico Dr. Almir Branco, no Centro, e no Ambulatório Municipal de Boa Esperança, mais conhecido como Esperanção, ambos de 8h às 16h.

ENTENDA A DOENÇA

De acordo com a Fiocruz a poliomielite, também chamada de paralisia infantil, pólio ou ainda doença de Heine-Medin, é uma infecção viral aguda causada por um dos três poliovírus existentes. É uma doença contagiosa, que ataca o sistema neurológico afetando o corpo inteiro podendo causar paralisia dos movimentos musculares. É caracterizada clinicamente por paralisias resultantes do comprometimento do neurônio motor periférico, de tipo infeccioso, causadas por vírus específicos.

Introduzido no organismo por diferentes vias, o vírus é eliminado pelas fezes. Uma criança pode pegar poliomielite através do contato direto, isto é, tendo contato com outra criança infectada pela doença ou através do contato indireto, isto é, através da água, alimentos, picadas de insetos e etc.