Região Metropolitana do Rio teve mais de 8 mil tiroteios desde o início da pandemia

O Instituto Fogo Cruzado informou que mais de 8.800 tiroteios aconteceram na Região Metropolitana no Rio desde o início da pandemia de Covid-19, uma média aproximada de 25 por dia.

O número é alto, mas representa uma queda de 46% em relação ao período anterior a março de 2020.

Para diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado, Maria Isabel Couto, disse que mesmo que o Supremo Tribunal Federal tenha decidido restringir operações policiais em favelas durante a pandemia, a violência se manteve presente nas comunidades.

Segundo dados o Fogo Cruzado, oito distribuições de cestas básicas precisaram ser interrompidas por conta de troca de tiros em operações policiais e dos sete voluntários baleados, cinco morreram. Maria Isabel Couto destaca que as unidades de saúde dessas áreas também foram impactadas.

Nos últimos dois anos, 3.723 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Rio, mais de 1.900 não resistiram. A mais letal operação policial do estado, que resultou na morte de 28 pessoas, um deles um policial civil, aconteceu durante a pandemia, no dia 6 de maio de 2021, no Jacarezinho, na Zona Norte.