Região dos Lagos tem desrespeito às regras de trânsito e às medidas restritivas

O superferiado de 10 dias no Estado do Rio de Janeiro não impediu que muitos motoristas tentassem transformar a tentativa de frear a contaminação da Covid em lazer. Na Via Lagos, que liga Rio Bonito a São Pedro da Aldeia, o trânsito é bom até o fim da via. Entre os km 54 e 57, uma barreira sanitária provoca um engarrafamento.

Cidades da região tentam evitar a lotação em seus limites. Porém, tentando burlar as barreiras sanitárias, motoristas estão cortando caminho antes da barreira na RJ-124. Eles estão pegando a Estrada Velha de Iguaba, na altura de Praia Linda. O caminho utilizado passa pelos fundos da empresa Boi Bom. Com isso, estão conseguindo acessar as cidades da região e, consequentemente, fugir do das barreiras.

Foram montadas quatro grandes barreiras sanitárias: nos acessos em São Pedro da Aldeia; no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo; no trevo de Búzios; e na ponte de Barra de São João, em Casimiro de Abreu.

Em Armação dos Búzios, foi registrada aglomeração marítima. Escunas estão saindo lotadas para o mar.

Foto: Paulo Veiga/Inter TV