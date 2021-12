Região dos Lagos tem alta nos casos de gripe e deixa cidades em alerta

O vírus da influenza, causador da gripe, tem roubado a cena do coronavírus. Se por um lado os casos de Covid-19 estão diminuindo nos municípios, os casos de influenza estão aumentando cada vez mais. Em Cabo Frio houve um aumento nos atendimentos na Tenda de Covid-19. Entre os dias 1º e 22 de dezembro, houve 4.701 atendimentos por síndrome gripal, um aumento de 195,1% comparado a todo o mês de novembro.

A orientação é que o morador procure a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado caso sinta algum sintoma. No local ele será atendido pela equipe de Saúde da Família e poderá realizar exames e testes para diagnóstico da doença. Em caso emergencial, deve-se procurar as unidades de atendimento de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município.

Segundo a prefeitura, a vacinação no município contra o vírus da gripe Influenza está acontecendo até o fim do estoque. Iniciada em abril, a Campanha Nacional de Imunização foi dividida em três fases para atender os grupos prioritários. A campanha foi aberta para a população em geral em julho.

Em São Pedro da Aldeia, a Secretaria de Saúde não informou os dados, mas disse que percebeu um aumento no número de atendimentos aos pacientes com síndromes gripais. Apesar disso, as autoridades locais não afirmam que seja uma epidemia de gripe, “pois é preciso aguardar resultados de exames PCR, que determinam se a contaminação foi por Influenza”.

O município tem feito o atendimento à população em todos os postos municipais e a vacinação de funcionários de grandes empresas da cidade, além de mutirões destinados à imunização do maior número possível de aldeenses. Até o momento cerca de 40% do público-alvo recebeu a vacina e ainda há doses disponíveis. A Vigilância em Saúde aldeense solicitou à Secretaria Estadual de Saúde o envio de novos lotes, prevendo que pode crescer a procura pela vacina.

Em Arraial do Cabo, também foi observado aumento do número de casos de síndrome gripal no município no mês de dezembro, mas a Prefeitura não informou o percentual. Uma pessoa está internada com caso confirmado de Influenza. Por sua vez, procurada, a Prefeitura de Búzios não respondeu aos questionamentos da reportagem.