Região dos Lagos: Arraial do Cabo é a cidade com maior procura de hospedagem para o feriadão

A transferência do carnaval desse ano para o feriado de Tiradentes, que vai englobar as datas de 21 a 24 de abril, está movimentando o setor do turismo da Região dos Lagos. Arraial do Cabo é a cidade de maior procura da região e os municípios do Vale do Café também estão entre os destinos mais procurados para quem procura um hotel para hospedagem. Enquanto essas localidades estão no aguardo desse movimento, comerciantes de Niterói, por exemplo, estão amargando nas vendas de produtos específicos para essa festa popular.

O gerente estadual da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alexandre Moraes, contou que depois de Arraial do Cabo, a cidade de Búzios e de Cabo Frio são as mais procuradas para hospedagem da Região dos Lagos. “Arraial do Cabo é procurada por ter valores mais baixos do que Búzios. Em segundo lugar fica Búzios e em terceiro Cabo Frio, que é também mais barata. Vamos ter dados mais específicos na semana que antecede o feriado, onde teremos um panorama mais preciso”, contou.

A Região do Vale do Café também é um local que é muito procurado e compreende várias cidades do interior. Mas a ABIH-RJ não estima uma cidade dessa região que está tendo mais procura da rede hoteleira. As prefeituras de Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio foram questionadas sobre o assunto (se a cidade está preparada para essa ocupação da rede hoteleira, se terá carnaval de rua, se terá esquema especial de trânsito ou algum outro esquema especial para esse período e qual estimativa de movimento) mas sobre todas essas questões nenhuma administração municipal se manifestou até o fechamento dessa edição.

PASSAGENS DE ÔNIBUS

O movimento no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, no Centro de Niterói, tem estimativa de 75% do movimento do feriado de Tiradentes de 2019. Para embarque não é mais obrigatório a apresentação do passaporte vacinal e da máscara; mas existe a recomendação para que as pessoas continuem com respeito aos protocolos sanitários contra a Covid 19.

São esperados 960 ônibus saindo de Niterói para vários destinos e 940 coletivos desembarcando passageiros na cidade. Já em relação aos ônibus extras são 390 a mais entre partidas e chegadas. Já em relação aos passageiros são esperados 7 mil embarques no terminal de Niterói, sendo a quarta-feira (20) o dia de maior movimento com 1.400 pessoas; e 6.950 desembarques em Niterói sendo dia 1.700 o dia estimado com maior movimento.

CARNAVAL EM NITERÓI

Enquanto as cidades vizinhas da Região Metropolitana estão com boas estimativas de ocupação da rede hoteleira, como confirmou a ABIH-RJ, os comerciantes de Niterói estão sem motivos para comemorar. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói), Luis Vieira, explicou que esse segmento está muito prejudicado com a questão da alteração da data do carnaval. Ele frisou que habitualmente o carnaval é em fevereiro e isso é um hábito cultural.

“Primeiro as compras de material de carnaval são feitas com muita antecedência, por exemplo, em outubro e novembro para as mercadorias chegarem a tempo. Naquela época não tinha noção da necessidade de alteração da data de carnaval. Esse tipo de produto move toda uma cadeia de comércio, que tem o setor de bebidas que teve um crescimento muito grande, os setores de roupas que vendem muito, ornamentos e tecidos. As escolas e blocos produzem suas fantasias e precisam de produtos para isso. Com a mudança do carnaval a venda não aconteceu”, contou.

Vieira ainda frisou que a expectativa é que esses produtos sejam escoados em sua totalidade. “A expectativa de crescimento é muito pequena. Se não escoar, esse produto vai ficar parado em estoque até ano que vem. É uma incógnita. O carnaval em Tiradentes vai funcionar? Vai ter uma adesão? Não são só desfiles de escolas de samba, tem blocos, carnaval de rua, festas particulares e toda uma gama de eventos que faz com que esse segmento possa ter resultados positivos”, completou.

A gerente da loja Festa Encantada, no Centro, Natasha Alves, disse que as vendas estão muito baixas. “As pessoas estão pensando em curtir o feriado e não o carnaval. Vendemos um pouco de fantasia no mês passado, no período que seria o carnaval e só. Ainda estamos com estoques de 2020, do que sobrou. Comprei três caixas de espuma no início do ano e ainda estou com espuma na loja para vender”, contou.

A empresária Ceia Gomes, da Tia Ceia Balões, tem a mesma percepção. Na manhã de ontem a loja ficou completamente vazia por muitos minutos em que a reportagem esteve lá. “Está tudo muito incerto. Não sabemos se terá baile de carnaval. O estoque que temos também é o mesmo e estamos literalmente vivendo um dia após o outro”, frisou.

A vendedora da loja Tigre Tigre, Daiana Barcelos, também disse que não tem vendido nada específico de carnaval. “Espero um melhor movimento na segunda semana de abril, bem na véspera do carnaval. No mês passado vendemos bastantes acessórios como arcos e enfeites. Mas por enquanto está tudo muito fraco”, finalizou.

Raquel Morais