Reforma e restauro da Casa Norival de Freitas avança

Foi publicado no Diário Oficial o extrato de instrumento contratual que a Prefeitura de Niterói, junto com uma empresa privada, irá realizar a reforma da Casa Norival de Freitas, também conhecida como Solar Notré Revê, no Centro de Niterói.

Foi publicada a contratação da empresa para elaboração do projeto básico e executivo para reforma e restauro do espaço. O valor ficou fixado em R$ 322.709,98 e o prazo é de três meses.

O imóvel fica na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro de Niterói, mas está em péssimas condições de conservação. Uma época moradores de rua usavam o local como moradia.

Mas a Prefeitura de Niterói informou que a Casa Norival de Freitas será um espaço destinado a diversas artes do ponto de vista da economia criativa e não apenas uma escola de música. Vai abrigar a Escola de Música Arthur Maia, além de servir de sede para o Programa Aprendiz Música na Escola.

O Solar foi construído em 1921 para servir de residência de Norival de Freitas, advogado e político fluminense. O prédio apresenta-se em estilo eclético romântico. Desapropriado pela Prefeitura em 1979, foi parcialmente destruído por incêndio em 1984. Atualmente o Núcleo de Restauração de Bens Culturais de Niterói se dedica ao projeto de restauração.