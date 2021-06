Reforma de leitos de Covid-19 do Darcy Vargas entra na reta final

A Prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Saúde, apresentou, na sexta-feira (25), parte do andamento das obras do Hospital Darcy Vargas. A unidade passará a contar com novas macas, novos aparelhos de ar condicionado e leitos. A principal novidade é a reforma de uma ala que será destinada ao tratamento exclusivo de casos de Covid-19. De acordo com a pasta, a expectativa é que a inauguração aconteça em julho.



O secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, esteve presente na visita. Ele, que também é

o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, elogiou o ritmo das obras e motrou-se entusiasmado

com a possibilidade da unidade já se encontrar com a possiblidade de tratar os casos da Covid em uma ala exclusiva destinada a esse tipo de tratamento:



“O hospital passou por um período muito difícil com o incêndio e a interrupção do atendimento ao público. Mas, felizmente, vimos que o atendimento foi retomado e que a emergência já se encontra aberta. Os leitos estão funcionando e a parte destinada ao tratamento da Covid está praticamente pronta. Vimos que tem um

trabalho muito sério que está acontecendo, feito com muita clareza. Nossa expectativa é que os problemas resolvidos

de forma rápida para que possa exercer sua função com plena capacidade atendendo as pessoas da região”, contou Oliveira.



Outros secretários municipais de saúde de cidades vizinhas também participaram do evento. Estavam presentes

os chefes das pastas de Tanguá, Rodrigo Lopes; Silva Jardim, Érica Guimarães; Maricá, Simone Costa, além do interventor Juberto Folena, que destacou a forma positiva a participação dos colegas de outras cidades.



“Essa visita foi de grande valia. Mostramos para a Secretaria Municipal de Saúde todas as dificuldades que

estamos tendo, mas o quanto conseguimos avançar apesar dessa situação”, afirmou Folena.



A secretária municipal da pasta, Daiana Albino, relembrou o momento em que foi necessário a retirada imediata

dos pacientes que se encontravam na unidade durante o incêndio que atingiu a unidade em 28 de maio. Ela

também declarou que é fundamental ter o apoio de outros secretários de saúde que atuam em locais vizinhos.



“É importante falar que esse apoio de outras cidades acontece desde o dia do incêndio, onde outras unidades

receberam os pacientes que foram retirados durante o incêndio. Todos os secretários das cidades da região estão

aqui dizendo que vão firmar um apoio para nos ajudar, até porque o Darcy Vargas é um hospital que busca

atender a todos. A porta de emergência da unidade é aberta para atender a todos os cidadãos vizinhos. É um

motivo de apoio, algo que nunca aconteceu na cidade. É muito bom ver essas ações que visam fortalecer a saúde

de Rio Bonito”, explicou Daiana.