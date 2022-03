Reforço escolar será oferecido aos alunos em São Gonçalo

O Projeto L.E.R (Ler, Escrever e Raciocinar) será lançado, no dia 16 de março pela Secretaria de Educação de São Gonçalo buscando mitigar os efeitos causados pela pandemia na aprendizagem dos alunos da rede municipal. O objetivo é complementar, no contraturno escolar, o trabalho já realizado pelas unidades, para o 3º e 5º anos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Os grupos serão atendidos quatro vezes por semana, de segunda a quinta-feira, sendo a sexta-feira reservada para o efetivo planejamento pedagógico.

Os educandos serão indicados ao projeto mediante a realização de uma avaliação diagnóstica realizada pela Coordenação de Reorientação Pedagógica (CRP) ou se a própria unidade escolar desejar. Os Grupos de trabalho (GT) serão divididos de acordo com a dificuldade apresentada, de leitura/escuta (GTL), de produção textual/escrita (GTE), de matemática (GTM); o atendimento aos indicados se dará em grupos de, no mínimo, seis e, no máximo, dez alunos, em um período mínimo de 50 minutos.

“A Coordenação de Reorientação Pedagógica estará em permanente diálogo com as unidades escolares, acompanhando os avanços dos educandos e as demandas específicas de cada escola. Mediante avaliação do desenvolvimento da aprendizagem do estudante, o mesmo poderá deixar o projeto, sendo necessária uma análise do professor e da equipe pedagógica”, afirma o secretário de Educação Maurício Nascimento.