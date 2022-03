Reforço e baixa importante no clássico entre Flamengo e Vasco

Flamengo e Vasco se enfrentam pela última vez em 2022, no jogo decisivo que vale vaga na final do Campeonato Estadual, no Maracanã, no domingo (20), às 16 h. O resultado de 1 a 0 a favor do rubro-negro no primeiro jogo permite ao Fla até perder por um gol de diferença, que mesmo assim estará na final. O time da Gávea teve uma campanha melhor do que o rival na Taça Guanabara. Contudo, o técnico Paulo Sousa tem um desfalque importante na defesa, enquanto o cruzmaltino conta com o apoio e a pressão do torcedor.

Recém-chegado, o zagueiro Pablo lesionou o ligamento colateral medial do joelho direito, e vai passar por cirurgia. O tempo estimado de recuperação é de 1 mês. O defensor estava cotado para estrear contra a equipe vascaína. Porém nem tudo é má notícia para o time da Gávea. David Luiz, que saiu com dores também no joelho, no jogo de ida, treinou normalmente na manhã de sexta (18), e vai para clássico dos Milhões. O zagueiro veterano preocupou por causa do lance em que caiu sozinho no gramado do Estádio Mário Filho. Outro que deixou o flamenguista apreensivo foi Bruno Henrique, que também será baixa. O atacante teve uma luxação no ombro e faz tratamento.

Por outro lado, o Vasco busca forças de dentro do clube para virar o placar a seu favor. Em visita para conhecer as estruturas do clube, o sócio-fundador da 777 Partners, Joshua Wander, garantiu que os jogadores estão motivados. Mas os últimos resultados e desempenham não animam o torcedor. O executivo da empresa norte-americana e possível comprador do Vasco fez uma promessa aos adeptos mais carentes

“Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco: essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento, disse Josh Wander.

Enquanto o investimento não chega, a diretoria sabe que reforço da torcida dentro de campo é a única questão positiva do Vasco nos últimos anos. Assim, foi divulgado pelo clube que o treino deste sábado (19) será aberto ao público. O acesso acontecerá pelo portão 9, e pela entrada social de São Januário, e será gratuita. Os portões abrem a partir das 10h30, no complexo esportivo localizado no bairro de São Cristóvão.

No entanto, o cruzmaltino está em desvantagem na compra de ingressos para o certame deste final de semana. Na última parcial divulgada, o setor destinado aos flamenguistas, a Norte, e o setor misto, Leste e Oeste inferiores, todos eles esgotaram na quinta-feira (17). Ou seja, dos 57 mil ingressos disponíveis para compra, 42 mil foram comprados. Dessa forma, resta ao vascaíno novamente se esforçar para fazer a diferença nas arquibancadas do Maraca, como aconteceu na quarta-feira (16).