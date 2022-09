Reflorestar é fundamental

Por Luiz Antonio Mello

É inegável que a sociedade brasileira está mudando a sua visão (e, mais importante) as suas ações com relação ao meio ambiente. Quem nasceu de 1985 para cá sequer consegue entender a cena grotesca de uma motosserra acabando com uma árvore.

Anteontem, quinta-feira, por causa do começo da primavera recebi um monte de informes sobre reflorestamento, principalmente em cidades situadas na tão sofrida e torturada Mata Atlântica.

Aqui em Niterói, a Prefeitura desenvolve, desde 2019, o Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social em áreas de Mata Atlântica, com investimento de R$ 2,9 milhões, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo do programa é recuperar um total de 203,1 hectares de diferentes fitofisionomias da Mata Atlântica. São 203 campos de futebol.

Mais: O Parque da Cidade, sede do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), recebeu o plantio de mudas de Juçará, Ipê, Jequitibás e outras espécies de vegetação de Mata Atlântica, que desempenham um papel importante na revegetação, em uma área de mais de 40 hectares. No local, segundo os participantes do projeto, o cuidado é redobrado.

A revegetação muitas vezes ocorre em locais onde a mata já é fechada. Já a restinga de Itacoatiara recebeu tratamento especial, com limpeza de plantas invasoras e preparação do terreno para receber mudas próprias para a região, como a pitanga. No bairro de Camboinhas já foram plantadas cerca de 2,5 mil mudas.

O Projeto de Restauração Ecológica e Inclusão Social também vai atuar nas ilhas Pai, Mãe e Menina, localizadas a cerca de dois quilômetros da praia de Itaipu e que integram o Parque Estadual da Serra da Tiririca (Peset). O reflorestamento com espécies nativas também irá contemplar áreas no entorno da Lagoa de Itaipu e manguezais.

Quando a salvação do planeta ainda não estava na agenda, o saudoso amigo e prefeito João Sampaio (1941-2011) decidiu dar um primeiro passo. Plantou a chamada “Florestinha da Ponte”, que hoje abraça acessos à ponte Rio-Niterói. Ao grupo que o acompanhava no plantio de mudas de pouco mais de um metro e meio da altura, o João dizia que “hoje não parece nada, mas daqui a uns 20 anos vocês vão ver só”.

Hoje, praticamente 30 anos depois, sob os áridos e grotescos viadutos do acesso norte da ponte podemos sentir o bem estar que as árvores proporcionam. Até passarinhos fazem ninhos na região, tratada como um mini santuário pelos moradores e comerciantes dos arredores do Ponto Cem Réis.

Hoje, a Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) possui um viveiro com mais de 140 mil mudas, sendo aproximadamente 90 espécies da Mata Atlântica, como pau-brasil, babosa branca, aroeira, angico vermelho, figueira da pedra, além de mudas de ipê branco e roxo, açaí, jabuticaba, pitanga, dentre outras espécies frutíferas. Existe ainda um projeto piloto de produção de mudas de plantas medicinais, que ajudará na prevenção e no tratamento de doenças em comunidades carentes.

Lá no começo dos anos 1990, voadores de asa delta tiveram uma ideia sensacional. Decolavam do Parque da Cidade levando sacos de sementes que, lá de cima, jogavam em clarões que viam na mata. Uma ideia que poderia ter sequência hoje, por que não?

Semana passada, a Guarda Ambiental de Niterói, desmontou dois acampamentos de traficantes de passarinhos em pleno Parnit, o Parque Natural Municipal de Niterói. A Guarda foi alertada por turistas que caminhavam numa trilha e ligaram para o número 153, do Cisp, Centro Integrado de Segurança Pública.

Sabemos que ainda há uma longa batalha pela frente para que o meio ambiente atinja níveis ideais, sendo um dos maiores desafios a ocupação irregular, tanto por mansões como por favelas. No entanto, graças a pressão sobretudo das novas gerações, os gestores municipais estão dando o merecido protagonismo ao tema.

Que continue assim.