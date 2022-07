Reflexos de Fernando Pessoa no Solar do Jambeiro

Anote na agenda.

No próximo domingo (10), às 17 horas, o Salão Amarelo do Solar do Jambeiro recebe o evento “5 Poemas de Fernando Pessoa”. Escrito por Rodrigo Camargo e interpretado pela soprano Maria Gerk e pelo pianista Gustavo Ballesteros, este ciclo de canções baseado na poesia de Fernando Pessoa busca criar um ambiente musical para a obra do poeta português, de forma a sublinhar musicalmente toda a variedade emocional, estética e sonora presentes na sua poesia. O evento tem entrada gratuita e é realizado pela Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e a Fundação de Arte de Niterói (FAN).

No projeto, essa variedade e versatilidade poética trazem reflexos da multi personalidade de Fernando Pessoa, ou, como ele mesmo chamava, seus heterônimos – personas poéticas encarnadas por Pessoa ele mesmo, com nomes, assinaturas, biografias, visões de mundo e emoções diferentes, cujas vidas, idéias e inclinações estéticas se manifestam através da poesia.

Além de Fernando Pessoa ele mesmo, seus principais heterônimos estão aqui representados: Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Da sombria “Dorme Enquanto Eu Velo” até a pastoral “Da Mais Alta Janela”, passando por dois interlúdios enigmáticos para voz solo e pela colérica Lisbon Revisited 1923, o EP apresenta uma gama de sons, emoções e sentimentos sugeridos pela rica poesia de Fernando Pessoa.

Repertório

1. Estrela Brilhante (piano solo) / Ronaldo Miranda

2. Trovas Alagoanas (ciclo de canções) / César Guerra-Peixe

3. Quatro Cantigas (ciclo de canções) / Camargo Guarnieri

4. Tocata (piano solo) / Gustavo Ballesteros

5. Diga em quantas linhas (ária da ópera “Domitila”) / João Guilherme Ripper

6. 5 Poemas de Fernando Pessoa (ciclo de canções) / Rodrigo Camargo

Os artistas

Rodrigo Camargo é Bacharel em Composição pela UFRJ (2020). Durante o curso estudou composição com Marcos Nogueira e Liduino Pitombeira. Já participou de eventos como o Panorama da Música Brasileira Atual, a Série Compositores, o Atlantic Music Festival nos Estados Unidos e Bienal da Música Brasileira Contemporânea.

Suas peças já foram interpretadas por grupos como Quinteto Lorenzo Fernandez, Quarteto Kalimera, Orquestra de Sopros da UFRJ, Grupo de Câmara da SCAR e Homegrown Music Ensemble. Atualmente cursa Mestrado em Composição na Louisiana State University, Estados Unidos.

Gustavo Ballesteros é pianista, arranjador e compositor. Atuou como correpetidor no XIII Festival Amazonas de Ópera e em diversos recitais e óperas realizadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalha como pianista colaborador.

Em 2016 lançou o álbum Prelúdio à Brasileira, com arranjos para piano solo inspirados em diversos gêneros musicais brasileiros, a partir de melodias de hinos tradicionais evangélicos. Consta no álbum também a sua peça Tocata, premiada no Festival de Música da Rádio MEC e no Independent Music Awards. Atualmente é orientado pela pianista Linda Bustani.

Serviço

Evento: Recital “5 Poemas de Fernando Pessoa”

Local: Solar do Jambeiro – Salão Amarelo

Endereço: Rua Presidente Domiciano, 195 – Ingá, Niterói – RJ

Data: 10 de Julho (domingo)

Horário: 17h

Duração: 52min

Lotação: 40 pessoas

Ingresso: Entrada gratuita

Classificação Indicativa: Livre