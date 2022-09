Referência na área pediátrica, Getulinho completa 68 anos

Foto: Na unidade hospitalar, mais de 7 mil atendimentos são realizados por mês

Referência pediátrica no Estado do Rio e que conta com atendimento de emergência, internação, cirurgias e atendimentos ambulatoriais, o Hospital Getúlio Vargas Filho, tradicionalmente chamado Getulinho, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, completou 68 anos ontem (29). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, a unidade já realizou 548.987 atendimentos na emergência desde sua reabertura em 2013.

Inaugurada em 1954, a unidade hospitalar realiza por mês, cerca de 7 mil atendimentos na emergência, 2 mil consultas especializadas e uma média de 180 internações. Números que são motivo de orgulho para a administração atual.

“Reaberto em 2013, o Getulinho é hoje referência em atendimento pediátrico da cidade e dos municípios vizinhos. Para nós é motivo de orgulho poder atender a tanta gente nessa unidade histórica. A Saúde é uma prioridade em Niterói, sobretudo para aqueles que mais precisam, por isso a unidade recebeu investimentos e passou por uma grande transformação ao longo de quase 10 anos. Que o Getulinho continue salvando muitas vidas!”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Como unidade de referência, muitas pessoas dos municípios vizinhos procuram atendimento no local, sendo 37% das emergências, 40% das internações e 26% das consultas oriundas de pessoas de fora de Niterói.

“Os investimentos realizados no Getulinho, como a reabertura da emergência, entrega de um novo e moderno prédio e posteriormente a entrega do Centro Cirúrgico e CTI, permitiram que o hospital se tornasse referência em atendimento à pediatria no Estado do Rio de Janeiro. A equipe é muito comprometida e preza pelo atendimento acolhedor e de qualidade. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história”, revelou o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, que foi diretor do Getulinho.

A Secretaria de Saúde informa que que o Getulinho oferece exames laboratoriais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, radiologia e ultrassonografia. Sua estrutura conta com moderno e avançado CTI e Centro Cirúrgico que oferece cirurgias eletivas na área de cirurgia pediátrica, plástica, ortopedia e cirurgias de otorrinolaringologia, em parceria com o Hospital Universitário Antônio Pedro, no Centro.

A unidade também oferece atendimento ambulatorial em diferentes especialidades, alergologia, cardiologia, cirurgia geral e plástica, hematologia, incluindo atendimento à portadores de doença falciforme, nefrologia, neurologia, nutrologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pneumologia e pediatria voltada à crianças com Síndrome de Down e pediatria follow-up.

A equipe é multiprofissional, composta por médicos pediatras, socorristas, intensivistas e especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, técnicos de aparelho gessado e de radiologia, lactaristas, além da equipe de apoio administrativo, ouvidoria, engenharia clínica, manutenção predial e serviços gerais.

Os médicos especialistas que fazem o ambulatório, também são responsáveis pelo parecer dos pacientes internados na unidade. O hospital também realiza exames e procedimentos de apoio diagnóstico para pacientes internados e da rede como os exames de análises clínicas, ecocardiograma, radiologia, ultrassonografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma.