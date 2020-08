Redução do horário de expediente aumenta as filas nas agências da Caixa Econômica

A redução em uma hora do período de funcionamento da Caixa Econômica Federal (CEF), a partir dessa terça-feira (18), das 08h às 13 horas, provocou filas na porta de várias agências no Rio e Região Metropolitana. Anteriormente o horário de funcionamento da Caixa era das 08h às 14 horas. Na expectativa de serem atendidos, muitos clientes chegaram bem cedo e formaram filas em frente das agências bancárias.

A procura pelo banco aumentou ainda mais, porque a partir dessa terça-feira a CEF começou a pagar a quinta parcela do Auxílio Emergencial para 1,9 milhão de beneficiários em todo país do programa que também fazem parte do Bolsa Família, de Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os pagamentos para esse grupo estão sendo efetuados da mesma forma que o Bolsa Família.

Para os demais beneficiários do Auxílio Emergencial o pagamento é feito por lotes. A CEF vem pagando, desde o dia 22 de julho, a quarta parcela aos aprovados no primeiro lote (que receberam a primeira parcela em abril). O quinto lote começa a ser pago em 28 de agosto para esses primeiros aprovados.

Para os aprovados nos demais lotes, os pagamentos seguem até 13 de novembro. Para os beneficiários do saque emergencial do FGTS, estão liberados os saques para quem nasceu em janeiro e fevereiro. A partir de sábado (22), estará liberado o saque para quem nasceu em março.