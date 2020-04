Rede virtual do Teatro Popular Oscar Niemeyer no mês de abril

Os equipamentos culturais da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria das Culturas e da Fundação de Arte, apresentam, em abril, um projeto de programações virtuais dos equipamentos ligados à SMC. O público pode assistir a shows, exposições, peças teatrais, entrevistas, além de interagir enviando fotos, histórias e participando de quiz. Tudo isso virtualmente, é claro! As programações podem ser acompanhadas pelas redes sociais de cada um deles e seguem durante todo o mês de abril.

O Teatro Popular Oscar Niemeyer vai oferecer uma retrospectiva de espetáculos, artistas e grupos que já passaram pela programação do local, como entrevista com Zé Celso Martinez Corrêa, além das apresentações da Orquestra aprendiz, performances virtuais – produzidas especialmente para esta programação – e fragmentos dos espetáculos “Marítma”, “Esperançar” “A fogueira”, entre outros. Tour online pela arquitetura e detalhes do Teatro Popular, às segundas e às quartas de abril, também estão entre a programação.

A ideia das programações online surgiu devido à situação atual de pandemia, onde o isolamento social é necessário para evitar o contágio e a disseminação da COVID-19.

PROGRAMAÇÃO DE 12 A 20 DE ABRIL

– Diálogos em Cena, com Zé Celso

Data: 16 de abril, quinta-feira

Entrevistadores: Fabio Fortes (diretor geral do Niterói em Cena), Renata Egger (atriz e produtora do Niterói Em Cena) e Alexandre Santini (diretor do Teatro Popular Oscar Niemeyer)

Horário: 22h

Formato: Vídeo

Duração: 50 min

– Klement Tsamba (Moçambique) apresenta: Dizcontos

Data: 11 de abril, sábado

Dizcontos é um solo teatral inspirado em histórias de imigração clandestina dos moçambicanos para a vizinha África do Sul, o país africano economicamente mais próximo da Europa. Nesta performance virtual e quase autobiográfica, o ator Klement Tsamba conta histórias à volta da sua família, que se cruzam com a história do seu país Moçambique.

Horário: 20h

Teatro

Formato: vídeo

Duração: 10 min



– Sementes do Amanhã – Orquestra Sinfônica Aprendiz

Data: 15 de abril, quarta-feira

No ano de 2017, a Orquestra Sinfônica Aprendiz (OSA) realizou uma turnê e gravou seu primeiro DVD, com apoio do Instituto CCR, da Statoil Óleo e Gás e da Prefeitura de Niterói. A gravação do DVD aconteceu no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer. Neste vídeo, em um lindo encontro com o Coro de professores e alunos do Programa Aprendiz – Música na Escola, a Orquestra Sinfônica Aprendiz apresenta a composição “Sementes do Amanhã”, de Gonzaguinha. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá!

Horário: 18h

Música

Formato: Vídeo retirado do site Youtube

– Fragmentos do espetáculo teatral “Marítma”

Data: 18 de abril, sábado

Enlaça, mar, espera, memórias de uma mulher em travessia. Inspirada no livro ‘Para além do fim do mundo’, de Laurence Bergreen, e nos relatos do italiano Pigafeta, a obra reflete a história da artista durante três anos de sua vida em um barco a vela ao redor do mundo. Poesias Sophia de Mello, Cecília Meireles, Adélia Prado, trazendo o universo feminino em relação com as águas. Direção de Carolina Franco e supervisão cênica de Stephane Brodt

Horário: 20h

Teatro

Formato: Vídeo

Duração: 30 minutos

– Tour online pelo Teatro Popular Oscar Niemeyer

Segundas e Quartas, às 10h

Através de fotos e textos informativos o público será levado a um tour online pela arquitetura e detalhes do Teatro Popular.

Facebook e Stories

– #TBT

Quintas-feiras, às 10h

Sucesso nas redes sociais, o TBT, além de lembrar dos eventos marcantes da programação do Teatro Popular, irá celebrar o trabalho artístico dos fotógrafos que já passaram por lá. O foco será na estética e técnicas adotadas para esses registros que são de tirar o fôlego.

– Instagram e facebook

Terças-feiras, às 10h

O público pode contribuir e divulgar o seu trabalho nas redes sociais do Teatro Popular! Chamada para os cinegrafistas e fotógrafos. Todas as terças, serão postados os melhores registros audiovisuais e fotográficos, nos stories, feitos pelos frequentadores do local. Basta marcar e mencionar o Teatro Popular na descrição da postagem.