Rede municipal de ensino de Niterói tem aulas suspensas até 30 de abril

Portal Educacional da Rede Municipal permitirá que alunos possam estudar de casa durante o isolamento social



O Gabinete de Crise, montado pelo prefeito Rodrigo Neves para combater o avanço do novo coronavírus em Niterói, decidiu estender a suspensão das aulas na rede pública até 30 de abril. Será lançado nesta quarta-feira (01/04), o Portal Educacional da Rede Municipal, que permitirá que os alunos da rede municipal de ensino possam estudar de casa durante o período de isolamento social.

A partir desta quarta-feira (01), os estudantes poderão acessar o portal da Secretaria Municipal de Educação através do endereço http://portal.educacao.niteroi.rj.gov.br. A cidade já contava com o portal educacional, que foi ampliado para atender os 32 mil alunos matriculados nas unidades de educação do município.

Um grupo de estudos foi formado na secretaria para avaliar as melhores decisões para o atendimento aos alunos.

A secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro, acredita na eficiência da plataforma.

“Nosso objetivo é dar continuidade aos trabalhos pedagógicos, na segurança do lar, para garantir que nossos alunos tenham oportunidades de construção do conhecimento mesmo nesse período em que as escolas estarão fechadas”, disse a secretária.

O presidente da Fundação Municipal de Educação, Bruno Ribeiro, afirma: “Niterói tem se destacado nas medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia do coronavírus, nossa função na Educação é criar estratégias para garantir a segurança alimentar e o processo pedagógico dos nossos alunos. O portal educacional será um grande instrumento para efetivação dessas estratégias”, afirmou.

No portal os alunos poderão acessar o conteúdo educacional voltado para cada série fazer exercício e tirar dúvidas, sem sair de casa. A Prefeitura também está entregando cestas básicas para as famílias de cada aluno.