Rede de supermercado de Maricá doa toneladas de alimentos para vítimas da Bahia

Mais de três toneladas de alimentos foram doados por uma rede de supermercadi para as vítimas das enchentes na Bahia. A lista de doação contém arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, água, leite em pó, biscoito, farinha, fubá e sabonete. Todos os produtos foram levados para o Centro Educacional Maricá (CEM) Joana Benedicta Rangel, local onde estão sendo armazenadas as doações no Centro.

Lançada há três dias, a Campanha de Solidariedade já arrecadou, até agora, mais de sete toneladas de doações, sendo quatro conseguiram encher o primeiro caminhão, que seguiu na última quarta-feira (29) para a Bahia, com intuito de ajudar os 16 mil desabrigados e quase 20 mil desalojados das chuvas que atingiram diversos municípios

O prefeito Fabiano Horta recebeu as doações e agradeceu a contribuição da rede de supermercados para a campanha de arrecadação de alimentos.

“Agradeço à rede e a todo comércio local e aos maricaenses que têm colaborado com a nossa campanha. Vamos seguir na busca para continuar ajudando o povo da Bahia a mitigar essa dor que eles têm passado. Força Bahia e obrigado Maricá! Vamos juntos construir solidariedade viva e prática”, declarou Fabiano Horta.

O diretor presidente da rede, Luciano Heringer, ressaltou a parceria com a prefeitura para ajudar às vítimas das enchentes.

“A gente é grato pela oportunidade de ajudar um povo que está distante. Isso é gratificante para a empresa de poder ajudar e contribuir para diminuir esse sofrimento que o povo baiano está passando”, disse.

Relação dos pontos de coleta de doação:

41 Pontos de Coleta – BA

–9 CRAS

–CREAS

–Secretaria de Assistência Social

–4 Polos de Cultura de Direitos

–Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher

–SIM (Centro, Itaipuaçu e Inoã)

–Prefeitura

–Secretaria de Economia Solidária

–Praça Orlando de Barros Pimentel

–11 Polos Distritais de Vacinação

–Praça do Ferreirinha (Itaipuaçu)

–Praça Nossa Senhora das Graças (Ponta Negra)

–Secretaria de Cultura

–Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU)

–Centro de Cultura e Arte de Itaipuaçu

–Estande do Natal Iluminado em Araçatiba

–Aeroporto (Centro)

–Centro Educacional Joana Benedicta Rangel