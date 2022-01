RECUPERAÇÃO FISCAL DO ESTADO DO RIO É VETADA

O governo federal vetou o ingresso do estado do Rio de Janeiro no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com base em pareceres técnicos do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O Conselho de Supervisão do RRF, formado por integrantes do governo federal, do governo do Rio e do Tribunal de Contas da União (TCU) chegou a dar parecer favorável à adesão do estado ao plano.

“O estado, que se encontra em recuperação financeira e buscando suporte federativo, prevê aumentar suas despesas com pessoal ativo em 17,1% em 2022 e mais 8,9% em 2023, como resultado da concessão de reajustes retroativos para todas as carreiras do funcionalismo, além de prever reajustes pari passu com a inflação a partir de 2024 – ou seja, aumento salariais nominais realizados anualmente”, critica o parecer.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT), comentou o veto do governo federal ao ingresso do estado no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Embora o veto tenha tido como base pareceres técnicos do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ceciliano acredita que há “má vontade com o Rio”. Ele nega que o estado do Rio não tenha cumprido com as exigências técnicas básicas para ingresso no Regime e afirmou que a Alerj não voltará a debater temas como o reajuste anual de servidores, mencionado pelo Ministério da Fazenda como um dos motivos para o veto.

— A má vontade do governo federal com o Rio impressiona. Eu não entendo qual é a questão do ministro (da Fazenda) Paulo Guedes com este estado, sinceramente. Os servidores não recebem reajustes há sete anos. Cumprimos as exigências feitas. A responsabilidade agora é do governador Cláudio Castro (PL). Enquanto eu for presidente desta Casa, não voltaremos a debater esses temas — disse.

10112020 – O governador em exercício, Cláudio de Castro, acompanhado do secretário de fazenda, participa de video conferência com o economistas. Fotos de Rogério Santana

Ao ingressar no regime, o estado tem alívio imediato no pagamento de dívidas com a União e outros credores, em troca da implementação de medidas de ajuste fiscal. Com o RRF, o estado se compromete a realizar privatizações e outras medidas para ampliar a arrecadação e cortar despesas. Ao mesmo tempo, precisa respeitar as vedações a criação de novos cargos, concessão de aumentos e elevação de despesas.

Desde seu ingresso no programa, o Rio de Janeiro já teve um alívio de R$ 92 bilhões em sua dívida, segundo dados do Tesouro.

Quem assina o ingresso do estado no RRF é o presidente da República, Jair Bolsonaro, mas para isso é preciso parecer favorável do Tesouro, da PGFN e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Sem esses pareceres, o assunto sequer chega ao Palácio do Planalto formalmente.

O governo, porém, já espera que o Rio recorra ao Supremo Tribunal Federal (STF) e sabe que a tendência é que haja uma decisão favorável ao estado. Esse caminho foi seguido pelo estado de Goiás, que agora faz parte do RRF.

O Rio foi comunicado formalmente da decisão da PGFN e do Tesouro na manhã desta segunda-feira (17) e, agora, terá um prazo de cinco dias para se manifestar. Mesmo assim, a tendência é que depois desse prazo a visão técnica do governo não mude.

Entre os pontos levantados pelo Tesouro Nacional está o fato de que o plano apresentado pelo Rio prevê a concessão de reajustes salariais em todos os anos do regime de recuperação. Os porcentuais seriam de 5,8% em 2022, 3,5% em 2023, 3,25% em 2024 e 3% ao ano entre 2025 e 2030.

O Tesouro afirma que o plano do governo do estado não apresenta uma melhora gradual ao longo do Regime, sendo que o esforço feito para equilibrar o estado é, majoritariamente, realizado em 2030, último ano de vigência do RRF. Isso, para o Tesouro, “aumenta as incertezas de que será, de fato, efetivado, bem como impede que a consolidação fiscal ocorra progressiva e paulatinamente ao longo da vigência do RRF, pois não permite correções de curso com vistas a tornar efetiva a recuperação do estado”.