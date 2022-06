Reconstituição sobre morte de menina de 12 anos no Carnaval é divulgado

O laudo de reconstituição da morte da menina Raquel, de 12 anos, foi divulgado nesta sexta-feira (03), e aponta que o carro alegórico da Em Cima da Hora foi rebocado errado. Além disso, segundo os peritos, não havia visão para o motorista.

De acordo com o laudo, no momento que o reboque guinchava o carro alegórico da escola de samba para fora da Apoteose, haviam somente dois guias: um na frente e outro na esquerda do caminhão. O acidente com Raquel ocorreu no lado direito. Os peritos ainda apontam que por causa de problemas no motor, a alegoria precisou ser rebocada, mas o acoplamento foi feito de forma irregular, impedindo a movimentação regular do carro.

Divulgação

Outro ponto destacado pela perícia foi a luminosidade no local. Além de não ser um ambiente tão claro, o poste da Light onde o carro alegórico resvalou não devia estar lá. A iluminação foi erguida em desacordo com as normas da ABNT, e também não estava iluminado. A falta de isolamento na Rua Frei Caneca, onde aconteceu o acidente, também foi um fator que permitiu que Raquel pudesse subir na alegoria.

A Light informou que a iluminação pública, bem como sua instalação e manutenção, é de responsabilidade da Prefeitura. O poste foi instalado pela companhia para passar cabos de energia.

A Light afirmou ainda que enviou equipes ao local para realizar uma vistoria no equipamento.

O ACIDENTE

A tragédia ocorreu na noite do dia 22 de abril, durante o segundo dia de desfiles da Série Ouro. Testemunhas disseram que Raquel subiu no carro alegórico da Em Cima da Hora, que estava parado na rua. Uma amiga da família disse que a criança estava apenas perto do conjunto.

Quando a alegoria começou a ser empurrada, a 200 metros da saída da Marquês de Sapucaí, Raquel acabou imprensada contra um poste, já na Rua Frei Caneca.