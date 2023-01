Recompensa de R$ 2 mil por fugitivos de Bangu

Três criminosos escaparam de penitenciária, no último domingo (29)

Fotos: Reprodução/Disque Denúncia

A polícia está oferecendo R$ 2 mil de recompensa por informações que levem à captura de três criminosos que fugiram do Complexo Penitenciário de Gericinó, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (29). Ontem (30), o Disque Denúncia divulgou novo cartaz com as fotos dos três foragidos.

Os fugitivos são Lucas Apostólico da Conceição, vulgo “Índio do Jardim Novo”, de 28 anos; Marcelo de Almeida Farias Sterque, vulgo Marcelinho da Merindiba”, de 40 anos e Jean Carlos Nascimento dos Santos, vulgo “Jean do 18”, de 37 anos. Todos são considerados bandidos perigosos.

“Jean do 18”, é apontado como antigo chefe do tráfico do Morro da Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, e é considerado um detento de altíssima periculosidade. Lucas Apostólico da Conceição e Marcelo de Almeida Farias Sterque, também são considerados de alta periculosidade.

Os três estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA). Eles conseguiram fugir com a ajuda de uma corda feita com lençóis (teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.

A secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel foi à penitenciária para acompanhar as perícias e colocou a Divisão de Recaptura (Recap) da Polícia Penal na rua em busca dos foragidos. A recompensa será paga por informações passadas exclusivamente ao Disque Denúncia.