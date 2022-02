RECOM reforça policiamento em São Gonçalo

São Gonçalo segue com o reforço de policiamento nas áreas que tem mais registro de assaltos. Outras unidades da Polícia Militar, como o RECOM – Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões estão no esforço integrado para diminuir os índices de criminalidade na segunda maior cidade do estado, em número de população.

Na tarde de quarta-feira (2) uma equipe do RECOM em patrulhamento na Rodovia Niterói-Manilha – BR 101, Trecho de São Gonçalo (altura do bairro Gradim) avistou um casal em uma motocicleta em atitude suspeita. De imediato a equipe realizou a abordagem e constatou que a motocicleta era produto de roubo. Os acusados foram levados para a 73ªDP (Neves) delegacia de plantão.

O RECOM tem ajudado as outras unidades de segurança que atuam na cidade, como o 7ºBPM (Alcântara), a Operação Presente, Guarda Municipal e Policia Civil.

As viaturas cinzas do RECOM já estão ficando conhecidas da população local com suas rondas ostensivas. A unidade é baseada na cidade do Rio de Janeiro, no Complexo do Batalhão de Choque.