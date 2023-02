Por Luiz Antonio Mello –

Depois de quase quatro anos ininterruptos neste jornal (sábado sim, o outro também), essa coluna entra em recesso.

Foram entre 160 e 180 artigos. A maioria teve como cenário a cidade de Niterói, lugar que não mais reconheço. Em compensação, Niterói também não me reconhece mais, ou seja, o placar está em zero a zero.

Fiquei chocado, confesso, e até escrevi aqui meses atrás que caminhei pela rua Ator Paulo Gustavo (antiga Moreira César) de ponta a ponta, num sábado por volta de meio dia e não cruzei com um único conhecido. Parecia um Ovni pela cidade. Cidade que virou Ovni para mim.

Ninguém tem uma explicação objetiva, ou plausível. Icaraí e Ingá estão tomados de migrantes. Até aí, tudo bem? A questão é, o que aconteceu com a população local que sumiu? Há quem diga que muitos mudaram para a Região Oceânica, outros para fora de Niterói, há também o “sumiço social” no meio daquele monte de prédios.

Nesses quatro anos escrevi, também, sobre temas existenciais, uma fala que achei meio difícil, pastosa, mas tenho a impressão que alguns leitores curtiram, sempre na faixa de meia dúzia de quatro ou cinco. E daí? O saudoso Arthur Xexéo se orgulhava de ter 18 leitores.

Sensação de que sou mais conhecido em São Tomé das Letras do que na Praia de Icaraí.

Esse recesso também tem outro motivo. Preciso cuidar da minha saúde, física, afetiva, emocional.

A frustração mata, li uma vez.

O mundo anacrônico em que vivemos (?), com pitadas de imbecilidade e vazios, decretou que quem não é esquerda obrigatoriamente é direita e ponto final. No Brasil é bem pior. Se o cara diz que o presidente está falando um monte de asneiras mídia a fora, é ofendido, tachado de fascista. Se afirma que os fascistas se aproveitam dessa onipotência presidencial para derrubar o regime é xingado, chamado de comunista.

O sujeito ainda tem que engolir slogans como “censura nunca mais!” quando, na verdade, nunca a censura foi tão intensa, tão covarde como agora, nem no começo dos anos 1970.

Naquela época sabíamos quem vetava matérias, ou mandava prender, em geral desqualificados cafajestes que ficavam nas redações marcando com caneta azul o que podia ser publicado e com vermelha o que censuravam. Eram auxiliados por nefastos falsos colegas dedos duros. Hoje, qualquer amarra cachorro tem esse poder.

Se acha que uma reportagem informando que está calor demais contraria, o amarra cachorro dá um telefonema e veta a matéria. E muitas vezes manda ejetar quem escreveu. Tudo feito nas sombras, como nos porões, tudo velado, vedado.

Desde que comecei no jornalismo nunca deixei de escrever para a minha cidade, Niterói, porque acredito muito na força da imprensa local. Depois da cultuada era da aldeia global, conceito desenvolvido pelo teórico canadense Marshall McLuhan (1911-1980), vivemos a febre da sub segmentação da mídia.

As grandes redes de jornais, rádios e TVs, perceberam a perda de leitura/audiência/faturamento e passaram a produzir produtos locais, dirigidos a uma cidade, um público específico, o que valoriza ainda mais as esquinas e os seus jornais.

Enfim, vamos ao recesso!

Boas vibrações! Feliz carnaval!