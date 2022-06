Recém nascido abandonado em rua de São Gonçalo

Um recém nascido foi foi encontrado dentro de um saco plástico no Centro de São Gonçalo por volta das 19h de sexta-feira (03). Esse é o segundo bebê abandonado, nessas circunstâncias, em menos de uma semana na cidade.

A menina, que aparenta ter quatro dias dias de vida, foi encontrada por pedestres que passavam na Rua Salvatori, na altura do Boqueirão. Com as roupas molhadas pela chuva. Policiais do São Gonçalo Presente foram ao local e acionaram o Corpo de Bombeiros que levou a recèm nascida para a Maternidade Mario Najar, em Alcântara. O caso foi registrado na 72º DP (Mutuá) e será investigado.

“Estava chegando do trabalho por volta das 19h, quando estava subindo a Estrada do Boqueirão, quando escutei um barulho e continuei andando. Mas depois acabei voltando e ouvi um choro de criança. Fui até um bar e chamei as pessoas que estavam no estabelecimento. Chegando no lugar, puxamos a sacola e percebemos que era uma criança. Imediatamente chamamos a policia”, disse José Antônio, pedestre que encontrou o bebê.

A Secretaria de Assistência Social foi acionada e acompanhará o caso. A criança será acolhida por uma família cadastrada no Serviço de Acolhimento Familiar de São Gonçalo.

No último dia 29, no Jardim Catarina, uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma lixeira na Rua Nicolau Touquet, altura do número 577. Ela foi levada para a Maternidade de Alcântara e esse caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).

A Polícia Civil foi questionada sobre as investigações dos dois casos, mas ainda não se manifestou.