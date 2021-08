Recém-nascida é encontrada morta dentro de casa em São Gonçalo

Nas tarde deste sábado (14), uma bebê recém-nascida foi encontrada morta no interior de uma casa, no bairro Vila Lage, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi acionada para verificar a situação da suposta morte de uma recém-nascida, na Av. Gouveia, bairro Vila Lage, São Gonçalo. Ao chegarem no local, os policiais foram informados, pela mãe da criança, que, ao acordar, encontrou a filha com o corpo gelado e sem reagir a qualquer estímulo.

Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância ao local. Os paramédicos chegaram antes dos policiais, mas infelizmente confirmaram o óbito da recém-nascida. Os policias militares isolaram a casa e acionaram a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que se dirigiu ao local para realização de perícia.

Ainda não há informações sobre as causas da morte da recém-nascida. O corpo da bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, que solicitará o depoimento de testemunhas nos próximos dias.