Recém-nascida é abandonada dentro de lixeira em São Gonçalo

Uma criança recém-nascida foi encontrada numa lixeira, no começo da noite de domingo (29), em um condomínio no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo. A menina foi socorrida por agentes do Samu e Corpo de Bombeiros. Policiais militares também foram acionados. Os agentes conseguiram resgatá-la sem ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel de São Gonçalo recebeu o acionamento às 17h49. A criança foi encontrada na Rua Nicolau Touquet, altura do número 577. Policiais militares também foram acionados, por meio do serviço 190, e enviaram uma equipe ao local para averiguar a ocorrência.

Os agentes encontraram a criança dentro de uma lixeira. Rapidamente, os socorristas levaram a menina à Maternidade de Alcântara, que fica a poucos quilômetros do local onde a recém-nascida foi deixada. Graças à velocidade do resgate, a menina deu entrada no hospital saudável, em bom estado de saúde.

A reportagem de A TRIBUNA conversou com uma moradora da região, que preferiu não ter a identidade divulgada. Ela testemunhou o resgate e foi quem acionou o Corpo de Bombeiros. A mulher relatou o choque ao ver uma criança recém-nascida abandonada em meio ao lixo. Para a testemunha, a sensação foi uma mistura entre tristeza e dor.

“Quando eu cheguei o síndico já tinha encontrado a criança e a tirado da lixeira. Ligamos para os Bombeiros, que chegaram e levaram ao hospital. A gente ficou muito assustado, uma criança indefesa numa caçamba de lixo. É assustador. Eu vejo na televisão mas nunca presenciei. Foi um misto de emoções, tristeza e dor, mas foi muito triste”, disse.

A Polícia Civil deverá iniciar investigação para apurar o caso e localizar a pessoa responsável por abandonar a criança. Um boletim de ocorrência foi registrado na 74ª DP (Alcântara) como abandono de incapaz. Testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ter flagrado o abandono serão procuradas pelos agentes.