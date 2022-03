Receita recebe 130 mil declarações do Imposto de Renda no primeiro dia

O adiamento da liberação do programa gerador e instabilidades no site fizeram o envio de Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física despencar no primeiro dia de entrega em relação ao ano passado. Até as 17h de segunda-feira (7), a Receita Federal havia recebido 130.099 declarações.

O número representa queda de 79,3% em relação ao registrado no primeiro dia de entrega de 2021, quando 628.128 contribuintes haviam enviado o documento. Uma das razões para a queda foi o fato de a Receita não ter antecipado o download do programa gerador por causa da operação padrão do órgão.

O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física começou às 8h de segunda-feira (07) até às 23h59min59s de 29 de abril. Neste ano, o Fisco espera receber 34,1 milhões de declarações. Quem perder o prazo pagará multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.