Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (24), a partir das 10h, as consultas ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano-base 2020.

No total, o primeiro lote será pago a 3,4 milhões de contribuintes e as restituições somam R$ 6 bilhões. Os recursos estarão disponíveis a partir de 31 de maio. De acordo com a Receita Federal, esse é o maior lote de restituição já pago, tanto em valor quanto em quantidade de pessoas beneficiadas.

As consultas estarão disponíveis na página da Receita Federal na internet, no aplicativo para tablets e smartphones. Assim como em anos anteriores, o primeiro lote do IR contemplará com prioridade legal: idosos acima de 80 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental moléstia grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

De acordo com a Receita Federal, também foram contemplados 263.914 contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até o dia 28 de fevereiro de 2021. Neste ano, o primeiro lote de restituição será pago no último dia do prazo para entrega da declaração, que, em razão da pandemia do novo coronavírus, foi estendido para 31 de maio.

Segundo a Receita Federal, até a quarta-feira (19), foram recebidas 21,39 milhões de declarações do Imposto de Renda 2021, de um total de 32 milhões previstas.

O órgão informou, ainda, que o contribuinte poderá saber, ao realizar a consulta, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele caiu na chamada “malha fina”.

As restituições de declarações que apresentam inconsistência (em situação de “malha fina”) são liberadas apenas depois de corrigidas pelo contribuinte ou após comprovação de que sua declaração está correta.