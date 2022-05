Receita Federal disponibiliza consulta do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda

Após o encerramento do prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física na última sexta-feira (20), a Receita Federal disponibiliza amanhã (24), a partir das 10h a consulta do primeiro lote de restituição do imposto. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário da restituição do Imposto de Renda ocorre no dia 31 de maio, na próxima terça-feira, para 3.383.969 contribuintes, no valor de R$ 6,3 bilhões. A princípio, será destinado somente para quem possui prioridade legal como idosos acima de 80 anos (226.934), entre 60 e 79 anos (2.305.412), contribuintes que possui alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (149.016), e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério (702.607).

A consulta sobre a restituição, entretanto, poderá ser feita apenas pela internet. É preciso acessar ao site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

Além disso, há opção da consulta ser realizada pelo aplicativo oficial da Receita para tablets e smartphones, onde será feito uma busca diretamente nas bases da Instituição informações sobre liberação das restituições do Imposto de Renda e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. O pagamento, contudo, é feito diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda.

Caso o crédito não caia na conta, seja porque a conta foi desativada, por exemplo, os valores ficam disponíveis para resgate em até um ano no Banco do Brasil. Dessa forma, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivo).

Foto: Mais de 3 milhões de contribuintes poderão receber restituição – Marcelo Camargo