Receita Federal abre concurso: 699 vagas

Estão abertas as inscrições para o concurso da Receita Federal destinado a preencher 699 vagas em dois cargos.

Há oportunidades para analista-tributário (469 postos) e auditor-fiscal (230), com salários iniciais de R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, respectivamente.

Os candidatos devem possuir curso superior em qualquer área do conhecimento, com diploma fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Os aprovados poderão ser designados para trabalhar em todo o território nacional, conforme disponibilidade em quadro de lotações a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal. O órgão atualmente possui:

89 delegacias; 29 alfândegas; 43 inspetorias; 266 agências; 57 postos de atendimento.

As inscrições para o processo seletivo ficarão abertas até as 16h de 19 de janeiro de 2023, pelo site www.conhecimento.fgv.br . As taxas custam R$ 115 (analista-tributário) e R$ 210 (auditor-fiscal).