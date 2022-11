Rebeca Andrade conquista ouro no Mundial de Ginástica

Maior nome da ginástica brasileira na atualidade, Rebeca Andrade conquistou na tarde desta quinta-feira (3), o título do individual geral do Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool (Inglaterra).

Para garantir a conquista, a brasileira somou o total de 56,899 pontos, com destaque para os 15,166 pontos obtidos no salto, aparelho no qual já havia garantido outra medalha dourada na última edição do Mundial, em 2021 em Kitakyushu (Japão), e no qual a atleta do Flamengo é a atual detentora do ouro olímpico (em Tóquio, Rebeca também levou para casa uma prata no individual geral).

A atleta de 23 anos teve, depois da ótima performance no salto, uma boa atuação na barra que lhe garantiu 13,800 pontos. O terceiro aparelho foi a trave, no qual somou 13,533. Depois a brasileira voltou a apresentar a coreografia do Baile de Favela para fechar a decisão com 14,400 pontos e o título mundial.

Após o ouro no individual geral, Rebeca Andrade tem a possibilidade de garantir mais três medalhas no Mundial de Liverpool no decorrer do próximo final de semana, quando disputa as finais na barra, na trave e no solo.