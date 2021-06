Realizado de forma virtual, Simpósio de Canoa Havaiana abre primeira edição do evento em Niterói

O primeiro Simpósio Niteroiense de Canoa Havaiana teve início nesta terça-feira (29) e está sendo transmitido virtualmente através do Instagram da Associação Niteroiense de Canoa Havaiana, a @anvaa_niteroi. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói.

O responsável pela pasta, secretário Luiz Carlos Gallo, destacou a tradição que Niterói tem nos esportes aquáticos. Ele também salientou o crescimento que a modalidade teve nos últimos quatro anos, falou sobre a quantidade atual de praticantes em Niterói e dos desafios para que a prática respeite as normas de uso da praia.

“Hoje nós temos praticamente 32 clubes oficiais com mais de 2 mil atletas, incluindo atletas ainda na faixa etária infantil, por volta dos 5 anos, até gente com 85 anos. O desafio maior é fazer com que toda essa quantidade possa praticar respeitando o espaço com outros frequentadores da praia. Mas a prefeitura está trabalhando para estabelecer normas que permitem os treinametos de forma tranquila para que todos os atletas dessa modalidade possam se desenvolver como atletas”, contou Gallo.

Participaram do debate de abertura o presidente da Federação de Canoas Havaianas do Rio de Janeiro, Marcelo Esquilo, o presidente da Confederação Brasileira de Va’a, Daniel Bueno, e o Capitão de Fragata da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Renato Vieira Melgaço.

O prefeito Axel Grael também participa do encontro nesta quarta (29) junto com o navegador e escritor brasileiro Amyr Klink, primeira pessoa a realizar a remo a travessia do Atlântico Sul a bordo do barco IAT em 1984