Real Madrid é campeão da Champions League com gol de Gonçalense

O time espanhol Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, neste sábado (28) no Stade de France, em Paris. Com gol de Vinicius Junior, nascido em São Gonçalo, o clube garantiu pela 14ª vez na sua história o título da competição.

Durante a primeira etapa do jogo o Liverpool seguiu superior. Devido a eficiente marcação do time inglês, o Real Madrid teve muita dificuldade na saída de bola. Dominando as ações contra os possíveis contra-ataques do time espanhol, o Liverpool teve como destaque Mané, Salah e Alexander-Arnold.

Pelo Real, o goleiro Courtois foi a grande estrela no primeiro tempo, após fazer duas excelentes defesas. Destaque também para Benzema, que aproveitou a boa chance balançando a rede do time inglês, mas o gol foi anulado pelo VAR.

O início do segundo tempo começou com o brilho dos jogadores brasileiros, aos 14 minutos, Vinicius Jr. Sozinho na segunda trave sacudiu a rede inglesa e abriu o placar em 1 a 0. O Liverpool tentou se recuperar e partiu pra cima do Real.

Salah teve boa chance, mas na divisão com o Courtois, o goleiro do Real levou a melhor e salvou. Outro grande momento foi depois que Salah recebeu um lançamento e ficou cara a cara com o defensor, mas novamente os vermelhos não conseguiram o esperado empate.

Embora seja uma competição internacional, a final da Liga dos Campeões foi a edição com mais jogadores brasileiros em campo. Eder Millitão, Casemiro e Vinicius Junior pelo Liverpool e Alisson, Fabinho e Firmino – que entrou no segundo tempo – pelo Real Madrid.

Vale lembrar que o jogo sofreu um atraso de pelo menos 30 minutos, depois que torcedores sem ingressos invadiram o no Stade de France, em Paris.