Reajuste salarial fica abaixo da inflação

1.294 reais reais. Este será o salário mínimo a partir de 2023, se o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano, proposto hoje (14) no Congresso Nacional, for aprovado. Apesar da alta no valor bruto, contudo, não terá aumento acima da inflação.

O projeto também tem previsões de R$ 1.337 para o salário mínimo em 2024 e de R$ 1.378 para 2025. No entanto, as projeções são preliminares e serão revistas no PLDO dos próximos anos.

A revisão segue a projeção de 6,7% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para este ano. A estimativa também consta do PLDO.

O salário mínimo era ajustado segundo uma fórmula que previa o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de dois anos anteriores mais a inflação oficial do ano anterior, até 2019.

De acordo com o Ministério da Economia, o impacto no orçamento será de R$ 389,8 milhões a cada R$ 1 real de aumento no salário mínimo. Isso acontece por causa de gastos que são atrelados à variação do vencimento, como os benefícios da Previdência Social, o abono salarial, o seguro-desemprego, o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, dependendo do valor efetivo do INPC em 2022, o valor do salário mínimo para o próximo ano poderá ser alterado. Pela legislação, o presidente da República é obrigado a publicar uma medida provisória até o último dia do ano com o valor do piso para o ano seguinte.

Em 2022, o salário mínimo está em R$ 1.212. O aumento representou 10,18% em relação a 2021, um pouco maior que o INPC acumulado de 10,16%.