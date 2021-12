Reajuste salarial da Guarda Municipal de Maricá é aprovado

Os vereadores de Maricá votaram hoje (15) o reajuste salarial da Guarda Municipal da cidade. Com isso, a categoria receberá um aumento de 9,67% no vencimento atual. A porcentagem de aumento foi instituída pelo pela lei complementar nº 286 do Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos da Guarda Municipal.

“Estou enviando a Câmara Municipal de Maricá projetos de lei que garantem o reajuste salarial a guardas municipais e a servidores estatutários que já vem tendo, pelo plano de cargos e salários da prefeitura, ao longo dos últimos anos, reajustes feitos. Mas avaliamos que é importante continuar com essa política de valorização salarial do nosso servidor”, disse o prefeito Fabiano Horta, no dia 28 de outubro quando anunciou que enviaria a Câmara Municipal da cidade, projetos de lei que garantem reajuste salarial aos servidores da Guarda Municipal, Defesa Civil e servidores estatutários.