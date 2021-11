Reajuste para servidor do Estado em 2022 depende de manobra orçamentária

Começou na quarta-feira (3) – e prossegue nessa quinta-feira (4) – o debate na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) sobre a arrecadação e destinação de recursos orçamentários para o exercício financeiro de 2022. A discussão tem início em meio a três cenários extremamente favoráveis à fazenda pública estadual: o leilão da Cedae, que irrigou de dinheiro os cofres fluminenses; o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), renovado com o governo federal, que suspende a exigibilidade, por 10 anos, do pagamento das dívidas do Rio de Janeiro com a União; e o expressivo aumento na arrecadação de royalties e participações especiais oriundas da exploração de petróleo, em razão da alta do barril de petróleo no mercado internacional e da alta do dólar no Brasil.

A ressalva mais relevante feita à proposta enviada à Alerj pelo governador Cláudio Castro se refere à recomposição salarial dos servidores públicos do estado. E foi feita pelo deputado estadual Luiz Paulo (Cidadania), ao fazer uso da palavra para resumir, em números, o Orçamento de 2022, comparando-o às estimativas e à execução orçamentária de 2021. Segundo o parlamentar, não teria havido dotação orçamentária suficiente para o pagamento da parcela referente ao ano de 2022, conforme prevê a Lei Estadual 9.436/2021.

Após comparar a previsão de despesa de pessoal de 2021 com o ano vindouro, Luiz Paulo constatou um acréscimo de 4,2 bilhões de Reais de um exercício para o outro. Contudo, ressaltou que ainda “faltaria algo entre 3 e 4 bilhões de Reais”. Mas do mesmo jeito que apontou o ‘defeito’, o deputado indicou a solução: o remanejamento de recursos dentro do próprio orçamento de outras fontes de custeio.

“Temos que verificar, dentro do orçamento, o que podemos remanejar, ou de recursos extraordinários que vão entrar, e aloca-los para essa despesa de pessoal que, no meu entendimento, não está contemplada no orçamento” – disse Luiz Paulo.

A curto prazo, dá pra fazer de conta que o Rio de Janeiro tem contas públicas saudáveis. Esse estado de euforia, com excesso de produção de petróleo e preço em alta no mercado internacional, já foi vivido em outros tempos, em que o mundo entrou em crise, apelidada aqui no Brasil de ‘marolinha’, mas que acabou se tornando um tsunami em 2014, com a crise na Petrobrás deflagrada pelas ações de corrupção e pela finada Operação Lava-Jato. A reflexão é válida para que a população, assim como os deputados e gestores públicos não acreditem em almoço grátis, pois uma hora a conta vai chegar e alguém terá que pagar.

Bem lembrou na sessão de quarta-feira (3) a deputada Martha Rocha que o estado do Rio de Janeiro, no pior momento de sua crise, em 2016, teve que parcelar o pagamento dos salários dos servidores. Tal comentário, no entanto, foi mais um complemento de sua retórica do que, propriamente, um alerta.

O clima de euforia que envolve a maior parte dos deputados governistas vai tratar a questão como ‘marolinha’. Até porque, hoje, o que abunda, só deve fazer falta na próxima década, quando o governo federal voltar a poder cobrar a dívida fluminense. Mas quando essa hora chegar, não haverá outra Cedae para ser colocada à venda.

Os deputados estaduais voltam a se reunir nessa quinta-feira (4), às 15h, para debater a Lei Orçamentária Anual para o ano que vem.

O ORÇAMENTO

Com receita líquida estimada de R$ 85 bilhões, e despesas fixadas em igual valor, a previsão orçamentária é superior em R$ 15,8 bilhões o orçamento deste ano.

Um dos principais acréscimos previstos na arrecadação do Estado do Rio é com royalties do petróleo e participações especiais: serão R$ 7,3 bilhões a mais do previsto para esse ano. A principal fonte de arrecadação será o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que responde por 2/3 da arrecadação fluminense, e que, no ano que vem, ficará na ordem de R$ 46,5 bilhões, valor 17% maior do que a expectativa de arrecadação para 2021.

O setor de Segurança Pública terá a maior destinação de receitas, com R$ 11,9 bilhões. Já a área da Saúde receberá 23% a mais do que o garantido na LOA de 2021, com um orçamento de R$ 8,9 bilhões. À Educação, serão destinados R$ 8,7 bilhões. E para os Transportes, R$ 1,3 bilhão.

