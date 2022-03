Reabertura do Theatro Municipal de Niterói é adiada

O tributo à Tim Maia, quer marcaria a reabertura do Theatro Municipal de Niterói em 2022, foi adiado pela direção local por causa de problemas técnicos. O espetáculo “Banda do Síndico” ocorreria nesta sexta (18) às 20h, e neste sábado (19) às 19h. Além disso, novas datas serão divulgadas nas redes sociais do Theatro e da Cultura Niterói.

Segundo comunicado do Theatro Municipal de Niterói, houve uma tensão elétrica no prédio. Por isso, o sistema elétrico do local passará por manutenção preventiva.

Mais cedo, houve um problema em um transformador perto da região, que ocasionou em queda de energia no Centro. O Shopping Plaza Niterói ficou sem luz por mais de uma hora, causando prejuízo a lojistas.

O estorno do valor dos ingressos será feito por meio da Sympla.