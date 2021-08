Rayssa Leal é campeã da primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street

“Fadinha” conquista seu segundo título em mundiais

A pequena Rayssa Leal mostrou mais uma vez porque ela é o novo fenômeno do skate mundial. Neste sábado (28), durante a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street, realizada em Salt Lake City, nos Estados Unidos, Rayssa Leal superou suas adversárias e foi a grande campeã do evento. E não foi só o resultado que chamou atenção. Precisando de uma nota alta na última manobra, ela conseguiu obter a nota 8.5, desbancando as rivais.

Após conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a brasileira agora alcançou seu segundo troféu de campeã do mundial da modalidade. Tudo isso com apenas 13 anos de idade. A soma total, que garantiu o primeiro lugar da maranhense, foi de 21 pontos. A segunda colocação ficou com a japonesa Funa Nakayama, com 20,7. Roos Zwetsloot com 19.6 completou o pódio.

Quem também participou da fase final, ficando na quarta colocação, foi Pâmela Rosa. A brasileira que era uma das favoritas em Tóquio, mas acabou competindo lesionada e não teve uma boa participação, alcançou a quarta colocação ao somar 16,4 pontos. Pâmela lutou a cada manobra para tentar fazer uma dobradinha brasileira no pódio.

Ao final da competição, Rayssa Leal foi tomada pela emoção e chorou bastante, sendo abraçada e ovacionada por sua mãe, Leticia Bufoni, que não conseguiu se classificar para a final, mas esteve presente para torcer. Durante entrevista, Rayssa agradeceu a torcida brasileira que compareceu em peso e gritou a cada vez que a jovem partia para suas tentativas.