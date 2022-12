Raymundo Nery Stelling: OS GRAVES DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE

Atravessamos uma Era de grandes desafios e para tanto se torna imperativo que a cada dia tenhamos mais e mais tempo de reflexão acerca de todas as questões que envolvem nosso cotidiano.

Certamente que na dinâmica do viver da Atualidade se somam muitos fatores e muitas variáveis que estão a desgastar profundamente nossa energia de enfrentarmos tanto “poréns” e por isso mesmo nossa plena sensação de que os dias parecem ser mais curtos; na verdade o que ocorre é que a demanda de questões a resolver, as dificuldades em tentar resolver bem como a questão da mobilidade sobretudo nas cidades de maior porte estão a exaurir nossas capacidades numa velocidade muito maior e por isso nos sentimos num “Circuito” absolutamente desgastante que nos leva a acorda e a dormir numa repetição “tão rápida” que temos a sensação que o tempo “corre mais” quando na verdade é nossa saturação e nosso desgaste para solucionar e empreender questõ ;es que nos leva a este “sentir” tão estranho e avassalador por vezes para nossa própria saúde e nosso próprio equilíbrio emocional.

Chegamos a marcar assustadora de oito bilhões de seres humanos em nosso planeta Terra, me refiro a assustadora posto que significativa parte destes seres humanos se encontram em situações degradantes e/ou de imenso perigo para suas existências e assim caminhamos nesta Era Contemporânea num gravíssimo descompasso das condições e da qualidade digna de Vida de muitos.

Ao somar a este “Quadro Geral” extremamente preocupante precisamos salientar a questão da degradação absurda do Ambiente Natural em nosso planeta que nos lega muitas problemáticas para a qualidade de vida em geral sobretudo com uma superpopulação mundial que apresenta tantos desníveis…

Nos encontramos em mais um momento de final de ano ou seja mais um ano se encerra aonde a maioria das mazelas que enfrentamos não foram sanadas e sequer minoradas em seus impactos o que muito nos entristece pois sabemos da urgência de um olhar sincero e efetivo por parte da Sociedade como um todo, sobretudo das autoridades constituídas que podem protagonizar ações e projetos através dos quais a Justiça Social possa atuar de forma vigorosa levando Vida Digna para tantos e quiçá como o desejado para todos !

Os graves desafios que encontramos em nossa Contemporaneidade somente serão sanados quando todos entenderem e mais ainda atuarem de forma convergente e fraterna e objetivarem esforços em comum pelo Bem Comum !

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior ( PHD in Science Education / USA; Master in Administration – Total Quality Management / USA ) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).