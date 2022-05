RAYMUNDO NERY STELLING JÚNIOR – VIVEMOS UMA ERA DE CONTRASTES

Lamentavelmente temos vivido uma Era de profundos contrastes aonde ao lado da grande opulência e/ou estabilidade de qualidade de vida alta de alguns povos, tantos outros se encontram em quadro geral de sofrimento, opressão e guerra…

Certamente que deveríamos em pleno Século XXI estarmos vivenciando um novo e nobre período da Civilização aonde todo nosso conhecimento herdado somado às extraordinárias conquistas da Atualidade fossem fatores basilares para que a Vida em nosso planeta terra em toda sua dimensão fosse voltada, encaminhada, para uma “Estrada de Paz, Prosperidade, Sustentabilidade e Felicidade” como nunca antes visto em qualquer período histórico.

Acredito que se torne mister a necessidade do Ser Humano compreender a importância de ao lado do desenvolvimento Científico e Social estarmos eivados em nossas ações de sentimentos altruísticos como Dignidade de Vida, Sustentabilidade Plena, Direito a Vida Plena e sem qualquer pessoa ou nação recorrer a atos de arbitrariedade ou violência seja contra os seus ou contra outros povos e nações….

Não podemos aceitar que parte significativa da Vida na Terra esteja desfavorecida seja no terror, nas guerras, pela fome, pela sede, pelas injustiças e arbitrariedade, pela violência do dia a dia … se torna imperativo que ocorra uma compreensão abrangente de tudo aquilo que eleva a Vida em seu sentido e em seu potencial maior e assim não possamos de forma segura tratar de qualquer questão que não seja no prisma da Justiça plena….

Temos que acreditar e, mais ainda, promover incessantemente nossa certeza de que devemos atuar recorrentemente de forma ética, transparente, humana, justa e assim contemplarmos uma base nova de convivência aonde ocorra para todas as formas de Vida e o próprio Ambiente Natural uma relação honesta e de dignidade não ocorrendo mais destruições e violências de qualquer espécie que aviltem a Humanidade e a Civilização que construímos a cada dia …

Que esta “Era de Contrastes” logo seja extinta e em seu lugar possamos desfraldar a bandeira da ERA DA IGUALDADE PLENA aonde se tornará possível a Cada dia todos os seres viverem cada vez mais em harmonia e plena crença nos valores maiores da Vida que passam necessariamente pela palavra DIGNIDADE!

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA, Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).