Raymundo Nery Stelling Junior: Unidade na diversidade

Todos nós contemporâneos deste alvorecer do III Milênio estamos cientes dos grandes desafios de vivermos e coexistirmos num pequeno planeta como o nosso aonde a nossa raça Humana já conta com mais de sete bilhões e meio de seres existentes e termos a compreensão de que já nos constituímos numa verdadeira ” Aldeia Global ” aonde as Revoluções dos Transportes e das Comunicações escreveram um novo e dinâmico ” Capítulo ” de nossa História civilizacional.

De fato, nossa raça ocupa todos os espaços geográficos que denominamos de continentes e parte significativa possui história pregressa bem distinta em valores e aspectos de existência que desafiam, naturalmente, um Mundo globalizado aonde todos estamos a toda hora cientes do que ocorre nas mais diversas culturas da terra.

Certamente que o espaço em que ocorreu e ocorre notáveis avanços nas áreas Técnica e Tecnológica nos desafiam a termos tempo para refletirmos tais mudanças sobretudo quando as mesma aproximam de forma efetiva e real inúmeras Culturas sendo algumas das quais extremamente distintas em sua compreensão de Sociedade e Mundo.

O Ser Humano se constitui num ser complexo altamente suscetível às variações que ocorrem no Mundo e, sobretudo quando tais ocorrências se constituem em novidades com as quais não entende como lidar e avaliar podendo despertar, por vezes, reações e atitudes que sejam agressivas e desprovidas de verdadeiros fundamento e propósito.

Numa Sociedade Humana Universal tão diversa em suas manifestações culturais compreende-se que possam ocorrer momentos de “ruídos” que causem males pela falta de diálogo entre partes, porém, cabe a todos nós cientes desta possibilidade trabalharmos sempre pelas convergências não permitindo que tais “ruídos” afetam um desejável e necessário clima de paz, compreensão e cooperação entre as pessoas e os povos a favor de um Mundo justo, com oportunidades para todos, aonde ser respeitem as opções e aonde o propósito maior seja a felicidade comum.

Assim sendo devemos conjugar sempre este mantra UNIDADE NA DIVERSIDADE para podermos alicerçar com firmeza um caminhar positivo capaz de gerar na geração atual e nas vindouras a certeza de que somente um caminho pautado pela Transparência, pela Ética e pela Cooperação Comum é e será capaz de fazer frente às naturais demandas de uma Raça que cada vez se torna mais numerosa e de um Mundo aonde as matérias-primas se tornam cada vez mais escassas bem como a água, terras cultiváveis, o clima , etc…

Novamente nos aproximamos do encerrar de mais um ano e assim devemos nos colocar em detida reflexão para avaliarmos a nós mesmos, nossas posturas e atos e procurarmos de forma sincera observarmos se temos de forma detida e efetiva e contínua contribuindo para a construção deste Mundo mais consensual aonde as diferenças apenas sejam fator para diálogo para crescimento comum a partir da dialética dos debates e nunca como elemento e/ou fator de confronto aonde pessoas possam ser machucadas seja de forma moral ou física o que nos levaria ao despropósito de promovermos reflexões conjuntas posto não ser este espírito desagregador que deva imperar em debates aonde o que se coloca em primeiro plano é conseguirmos sinceramente avaliarmos e traçarmos um posicionamento comum construtivo e de soma de expertises, visões, ideias, projetos e sonhos….

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA; Master in Administration-Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).