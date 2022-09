Raymundo Nery Stelling Junior: Um mundo complexo

Viver nos dias de hoje exige da cada ser humano um esforço extra para poder fazer frente a tantas e tantas demandas que nos tem, diariamente, desafiado.

A Atualidade que veio se delineando de maneira própria partir das Revoluções das Comunicações e dos Transportes tem levado a que não tenhamos mais tempo de refletir sobre fatos e dados o que vem empobrecendo nossa qualidade de vida.

Na verdade talvez o que mais precisemos seja refletirmos sorte o que realmente pensamos e desejamos para nossa atualidade e para o nosso futuro, posto, que a correria da vida diária tem nos levado a atuarmos de forma quase mecânica num eterno “levanta-sai-trabalha-volta-retorna”.

Os desafios são hercúleos em nossos dias e torna-se mister que o ser humano não se torne uma mera” peça” de uma “máquina” social e sim manter sua identidade para que consiga se perceber com seus valores, com seus sonhos…

Infelizmente a reforçar este quadro tão complexo da existência em pleno Século XXI de nossa Civilização, temos ainda em muitas regiões do planeta bem como aqui em nosso brasil um total descontrole e uma total falta de observância da Ética na Vida Pública o que leva por fim a um verdadeiro desânimo por parte da população que passa a desacreditar de possibilidades e enfraquece o conjunto da sociedade como um todo.

Precisamos modificar a cada dia mais nossa forma de aceitar tão passivamente tudo e, nos tornarmos, como de nosso direito cidadão, protagonistas da história de nossa Nação brasileira, sempre claro, com a observância da Lei, do Humanismo, do respeito às diversidades para que possamos verdadeiramente construirmos um novo momento para nossa pátria que se traduza num país organizado capaz de corresponder aos anseios de sua população e assim termos um “norte” mais seguro rumo ao futuro.

Hoje em dia a Educação deveria ser altamente prestigiada para que as crianças e os jovens já na esfera educacional das escolas vivenciassem na totalidade experiência de sadia vida coletiva aonde o respeito entre todos é pleno em portanto, formando o caráter geral de uma população que se torna tolerante, humana, fraterna e observante do direito e do bem comum.

Tal situação depende, primeiramente, de cada cidadão que deve compreender o papel relevante que possui na ordem social já que o país, enquanto área territorial, enquanto culturalmente formado numa Nação pertence ao seu povo, mas este, em nome do primado da Verdade e do Direito deve ser o primeiro a ser cumpridor fiel das leis e ao mesmo tempo ter a certeza de em quem vota para seus governantes e ocupantes de cargos políticos – este ano temos a grande oportunidade de revertermos boa parte deste quadro degradante que assistimos, através de votos conscientes em cidadãos que os mereçam por suas condutas éticas e empreendedoras em prol do bem Comum da sociedade brasileira!