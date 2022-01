RAYMUNDO NERY STELLING JÚNIOR: IFEC CELEBRA 20 ANOS DE SERVIÇO ÀS SOCIEDADES NACIONAL E INTERNACIONAL

No ano de 2002 aqui em nossa cidade de Niterói nosso Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (IFEC) foi fundado com o objetivo maior de promoção dos valores de Cidadania em prol do fortalecimento do cidadão no sentido de ser cônscio e ativo a favor das demandas nos mais diversos segmentos da Comunidade como um todos, em síntese, colaborar na qualidade de Vida dos Seres Humanos, dos animais, respeitar a vida vegetal e o Ambiente Natural …

Decerto que grandes sempre foram os desafios inerentes a esta grande propósito, a esta grande Missão que esta instituição se propôs e que continua a se propor, no entanto, nestes 20 ANOS DE FUNDAÇÃO sempre se manteve fiel aos princípios da ÉTICA, do PROFISSIONALISMO e da TRANSPARÊNCIA em prol das RESPONSABILIDADES SOCIAL, AMBIENTAL E SÓCIO – EMPRESARIAL.

Nestas duas décadas de profícua história institucional uma considerável sequência de ações, projetos e campanhas se seguiram nos mais diferentes matizes tratados pelo Instituto Interamericano quais sejam: Educação, Cultura, Ciência, Mídia, Esportes, Sustentabilidade e Assistência Social referendando inúmeros credenciamentos nacionais e internacionais, entre outros: no CNEA – Cadastro Nacional de Entidades Ambientais e ao nível internacional a Afiliação oficial no ano de 2009 à ONU – Organização das Nações Unidas.

Se torna mister agradecer ao vigoroso Voluntariado que colabora desde os idos de 2002 em todas as nossas frentes institucionais dando plena representatividade da Sociedade em geral ao nosso ” Universo Ifequiano ” de ações, Projetos e Campanhas…

A importância e o relevo das ações nacionais e internacionais da instituição bem pode ser demonstrada pelo mais recente Prêmio de Reconhecimento que foi recebido em Sessão Solene do Congresso nacional da Argentina, aonde a maior Comenda do Senado desta República ” Governador Crespo” foi outorgada ao nosso Instituto pelas suas iniciativas a favor da intermunicipalidade continental.

Chegamos aos 20 anos de História com substancial currículo que muito nos honra pelas incontáveis iniciativas diretas, outras em parceria, outras em apoio nos mais diversos segmentos da vida social nos níveis nacional e internacional dando pleno sentido aos fundamentos do Instituto em prol da construção de uma Sociedade em seu sentido maior justam, democrática, com qualidade de Vida e dignificando todas as formas de Vida existentes.

Aqui registramos que inúmeros colaboraram e/ou colaboram para darmos continuidade a esta proposta séria e capaz de trazer ( como o fazemos ao longo dos últimos 20 anos) : autoridades, cidadãos, instituições apoiando nossos Projetos, Ações e Campanhas e aqui expressamos nosso pleno agradecimento a cada um que se dedicou/dedica à esta Missão de Serviço à Sociedade e aqui reforçamos que a instituição continua, como sempre aberta a que Pessoas Físicas e Jurídicas que desejem se somar a nós e neste momento reforçamos nosso AGRADECIMENTO a todos e aqui registramos nossa plena disposição de continuarmos a atuar em prol de benefícios para uma Vida, para uma Sociedade melhor !

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education – USA; Master in Administration / Total Quality Management – USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec,org.,br)