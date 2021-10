RAYMUNDO NERY STELLING JUNIOR: EMPREENDEDORISMO PESSOAL PARA A VIDA CONTEMPORÂNEA

Nenhuma época anterior exigiu tanto de uma pessoa como a atual; os desafios de vivermos em uma sociedade herdeira de grandes avanços técnicos e tecnológicos; de uma sociedade que realizou e realiza verdadeiras Revoluções dos Transportes e das Comunicações nos exige uma profunda atenção para não perdermos o que possuímos de mais valioso: A Essência Humana!

Dentro deste contexto aonde, a cada dia, novidades se somam a esta já portentosa herança de conhecimentos e inovações e, portanto, passamos a ter um grande desafio a mais, qual seja, o de conseguirmos acompanhar estas inovações e as variáveis que as cercam nos mantendo com o uma sociedade humanista aonde os avanços sirvam para a felicidade da Vida e não que sejamos subordinados a elas abrindo mão de nossa “Liberdade Humana”!

Sendo assim, torna-se imperativo que o cidadão contemporâneo desta Era de tantas e tão velozes inovações seja capaz de ser entender, também, como um empreendedor de si mesmo, capaz de conseguir “equilibrar” as diversas possibilidades para que não se perca e se reduza a este ou aquele estereótipo ou elemento meramente manipulado de novidades que se sobrepõem de forma avassaladora dia após dia, nos dando um tempo extremamente reduzido ( ou por vezes nenhum) de refletirmos acerca de suas pertinências no que tange ao respeito pela liberdade e pela dignidade humanas.

Há muitos anos atrás o escritor Alvim Tofler lançou um livro intitulado “Admirável Mundo Novo” – de fato, se pedirmos a ele licença para utilizarmos este título não podemos negar que o mundo, que a Civilização Humana vem nos surpreendendo com a capacidade cada ver mais apurada e veloz de criação de tecnologias até então inimagináveis ou, pelo menos, que acreditávamos serem realizáveis em longínquo futuro.

O cidadão de nossos tempos precisa empreender sobretudo, seu tempo, posto que nos parece que ele se encurta cada vez mais; porém, na verdade, nos encontramos cada vez mais sujeitos a um “ritmo” que, propositadamente ou não nos determina a ele seguirmos e na maioria das vezes sem nos determos em critérios de valor.

Por mais que os avanços científicos, que o avanço dos diversos tipos de conhecimentos avance a perspectiva de construção de uma sociedade que seja capaz de abrigar inúmeras e plurais visões e tendências (o que muito nos enriquece em possibilidades) nos exige uma postura coerente e firme capaz de permitir um profundo equilíbrio entre os mesmos e a dimensão existencial humana e espiritual que fazem parte determinante de nossa essência humana.

Precisamos, efetivamente sermos empreendedores num Mundo Novo aonde os desafios se apresentam todo dia mas somos capazes posto sermos Humanos de os nortear subordinados a construção de uma sociedade igualitária, justa, com oportunidades e proteção para todos e com a visão de uma relação nossa de profundo respeito ao meio, à Natureza que nos abriga neste planeta em toda sua riqueza natural, sua Fauna e sua Flora – somos parte deste todo deste complexo que intitulamos Terra – como em caso comum se diz; “Nossa casa planetária” – a única que conhecemos e que devemos preservar da melhor forma possível para garantirmos a perpetuação da vida em todas as suas manifestações, mas uma vida de qualidade.

Enfim, tomemos as “rédeas” do processo civilizatório em nossas mãos cidadãs e humanas e, para este feito que se deve realizar de forma efetiva, qualitativa e sustentável, precisamos imperativamente de sermos empreendedores e este empreendedorismo começa inquestionavelmente e partir de nós mesmo, portanto, mister se faz sermos nosso empreendedores individuais para podermos melhor servir a nós mesmos, aos nossos e à sociedade como um todo!

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education – USA / Master in Administration – Total Quality Management – USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br)