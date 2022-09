Raymundo Nery Stelling Junior: Eleições, momento de civismo e cidadania

Estamos chegando perto do dia das Eleições – momento magno de todo um processo constitucional e democrático que denota o grau de civilidade atingido por uma Nação.

Certamente através da longa história da Humanidade presenciamos em muitas Eras ( e ainda na atual) exemplos nefastos de falta de legitimidade na participação dos cidadãos nos seus destinos pátrios.…

A Democracia pressupõe a importância de um povo possuidor de uma formação consistente para que de forma crítica e ordenada possa participar deste processo eleitoral e assim os méritos das falas e nunca os extremismos prevalecerem condenando de certa forma este belíssimo Ato Cívico do Voto com suas consequências para o presente e futuro da Sociedade.

No Mundo Contemporâneo temos a realidade na qual inúmeras formas diferentes de pensar e de cultura se apresentam e convivem , portanto, se torna mister que devamos a cada dia mais exercitarmos a prática equilibrada do sabermos ouvir para termos idêntico direito de podermos nos expressar …

Nas sociedades contemporâneas devemos refletir a importância de valorizarmos os procedimentos que denotem um padrão pleno democrático garantindo que o pensamento mais aceito ( seja em maioria ou pela totalidade ) dos cidadãos sejam respeitados e assim tenhamos de forma honesta e, no caso, através das Urnas a expressão legítima dos pensamentos, desejos e vontades da população.

Devemos sempre condenar quaisquer atos ou expressões que sejam contundentes para que de forma ordenada e justa ocorram os saudáveis embates de idéias que jamais devem partir para o campo pessoal mas sim as mesmas serem debatidas em seus méritos.…

Desejamos assim que as Eleições que se aproximam neste ano de 2022 venham a ocorrer de forma pacífica e ordeira nos propiciando a todos um verdadeiro ” Show de Democracia” e aonde os seus resultados espelhem a vontade da Nação !

Assim sendo, devemos já em nossas casas, com nossa Família atuarmos como Arautos deste Equilíbrio que se torna imperativo para que todo cidadão se encontre consciente da importância do valor de seu voto que a todos iguala em direito e por isso mesmo se traduz num efetivo meio democrático de serem decididos os destinos nacionais da forma que assim será a mais legítima possível.

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior ( PhD in Science Education / USA ) ; Master in Administration – Total Quality Management / USA ) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência ( www.ifec.org.br ).