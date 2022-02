RAYMUNDO NERY STELLING JÚNIOR: EDUCAR É DAR EXEMPLOS E PROMOVER AÇÕES PARA O BEM

Muitas pessoas quando vão se referir à Educação, limitam-se a considerar a uma Educação Formal; aquela promovida pelas unidades escolares; no entanto, o Ato de Educar possui e se identifica numa dimensão muito maior e, assim, posto, a educação informal concorre, igualmente, poderosamente, sobretudo para o desenvolvimento de valores e atitudes.

Numa sociedade amplamente atingida pela quebra seguida da Ética nos mais diversos segmentos e setores, as crianças e os jovens são bombardeados por uma incessante sequencia de informações negativas e errôneas que acabam lhes passando uma visão alienante e deturpada do como realmente atuar enquanto cidadão, enquanto ser vivente que merece ter dignidade da mesma forma que tem o dever de saber respeitar o próximo e as demais formas de vida criadas por Deus como a Flora, a Fauna e o Ambiente Natural…

Certamente os queridos leitores já ouviram por diversas vezes que quando uma criança muito reservada na sua forma de ser; quando um idoso se encontra solitário; quando uma pessoa se encontra debilitada pela saúde; quando irmãos nossos se encontram num estado de saúde que relativiza sua percepção do mundo real, a presença de um animalzinho se torna uma possibilidade de alento dentro deste quadro, posto o fato de receber mas de – e aqui que centro meu pensamento no contexto do que desejo me expressar: dar atenção e carinho permite que um “elo” possa se estabelecer e que colabore efetivamente para a melhora ou até conforme o caso reversão do quadro.

O que pretendi no parágrafo acima é identificar a importância do sentimento de doação para que nós próprios nos sintamos enriquecidos espiritual e sentimentalmente e assim nos tornamos seres mais capazes de sermos felizes, nos tornamos fraternos na relação com o outro, com a vida!

Assim me posicionando aqui me referendo com um Projeto de amor ao próximo, sobretudo ao “próximo que está a chegar” e que é promovido pela Área Social do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, Entidade filantrópica (www.ifec.org.br) que tem desde sua fundação no ano de 2002 tem atuado de forma efetiva em prol do social.

Este Projeto intitula-se CEGONHAS DE LUZ.

Destina-se a apoiar as mães que sejam de fato, carentes e cujos bebes correm o perigo de nascerem ter os materiais básicos para sua primeira fase de vida.

Possui esta denominação pelo fato do imaginário das crianças, em geral, os bebês chegam através das cegonhas e que consideramos a sacralidade do atoa da Vida, portanto, cada criança que nasce reafirma nossa certeza de que Deus ainda acredita nos homens.

Numa sociedade que se pontua cada vez comais violência e distorções sérias que tem levado novamente muitas e muitas famílias à pobreza maior, preocupa-nos a “chegada em nosso mundo” destes seres tão pequeninos e indefesos e que esta chegada neste primeiro instante se faça com o mínimo necessário para serem acolhidos com respeito.

No momento em que se procede, periodicamente à entrega destas “Bolsas Maternidade”, as futuras mamães (ou as que já possuem filhos também) presentes – cadastradas para termos a certeza absoluta de que realmente são carentes e a bolsa se torna um diferencial para o nascimento de seus bebês, também são munidas com palavras que identificam a responsabilidade da ato de ser Mãe sobretudo num mundo de desafios aonde a presença consciente e amorosa delas ao lado de sues filhos, por toda a vida, se mostra um elemento educador e um diferencial poderoso para que trilhem no caminho do Bem sempre as tendo como exemplo.

As pessoas que desejem colaborar com a doação de materiais: cobertores, roupinhas de pagão, mamadeiras, chupetas, enfim todo o material que compõem estes Kits Bolsas o podem fazer entrando em contato com o IFEC através do e-mail ifec.ifec2017@gmail.com

Exemplo de Solenidades programas trazemos como a Solenidade aonde estiveram presentes não só as futuras mamães que receberam as Bolsa como também as que estiveram presentes na última entrega, num grande congraçamento fraterno – símbolo do objetivo maior do projeto do IFEC: exaltar a importância ada afetividade, da amorosidade num mundo tão conturbado,, mas, sobretudo o sinalizar como essencial para que as mães possam cumprir seu papel de centralidade ao receberem seus bebês e a partir daí sua missão sagrada de os acompanhar pela vida com amor e orientação!

Este Artigo objetiva dar exemplos que bem demonstram a importância de sairmos dos discursos vazios e passarmos, efetivamente a agir e atuar demonstrando nosso Compromisso maior com a Dignidade da Vida !



Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior é PhD in Science Education / USA ; Master in Administrattion – Total Quality Management / USA ) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamnericano de Fomento á Educação, Cultura e Ciência ( www.ifec.org.br ).