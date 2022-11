Raymundo Nery Stelling Júnior: Educação como prioridade absoluta

Somos contemporâneos de um Mundo muito complexo aonde a cada dia mais temos que nos reinventar para podermos fazer frente a demandas sequenciais e crescentes que colocam cada

Precisamos enfrentar tais desafios sem perdermos o princípio mater do equilíbrio para que nossa avaliação contextual possua a necessária pertinência…

Em todo este nefasto quadro geral que nos impacta somos cientes que somente a Educação valorizada e promovida nos reais e imperativos patamares nos quais deve se situar será capaz de nos fazer enquanto Sociedade capazes de superar tais dilemas e enfrentamentos de forma plausível e desejável pelos critérios maiores da Dignidade de Vida e da Civilidade.

As Sociedades que efetivamente conseguiram superar o subdesenvolvimento aplicaram e muito na Educação, compreendendo e respeitando toda a complexidade que esta Área possui nas suas mais diversas vertentes e nuâncias.

Precisamos que autoridades em todos os níveis e instâncias passem a atuar de forma uníssona a favor do apoio irrestrito ao universo educacional que necessita deles e de toda a sociedade o apoio firme e contínuo para que os resultados no menor espaço de tempo possível se mostrem coerentes com as reais necessidades que se apresentam.

A Educação representa o patamar maior de um Civilização posto ser a forma através da qual conseguimos perpetuar importantes valores humanitários, perpetuar e acrescentar sequencialmente conhecimentos científicos, perpetuar nossa percepção de mundo através das Artes e assim por diante ser um registro indelével de eras e eras através das quais os seres humanos seguem seu trilhar pelo no9sso planeta Terra!

Assim sendo, de fato, a Educação se torna uma prioridade absoluta para que ocorram os necessários subsídios financeiros que invistam na capacidade de sua excelência tanto nos aspectos estruturais, infra estruturais, científicos e tecnológicos bem como dos recursos humanos que jamais podem deixar de serem considerados e com relevância.

Esperamos que a Sociedade como um todo a cada dia mais saiba reivindicar dentro do primado da lei e da Ordem o importante olhar que se deve ter para esta estratégica área que apresenta em sua existência a capacidade de perpetuarmos nossa Soberania através da independência dos conhecimentos que nos permitem galgar patamares mais elevados frente ao necessário processo de desenvolvimento que deve ser sustentável em todos os seus matizes.

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education / USA; Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente – Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).