RAYMUNDO NERY STELLING JUNIOR – DIA DAS MÃES E O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE

Vimos passando seguidamente por uma série de modificações no estilo de vida em nossa Sociedade Contemporânea e, dentro destas mudanças, importantes pontos precisam ser considerados para que tenhamos fundamental clareza da importância e da centralidade da Mulher com seus plenos direitos na Vida Societária.

Certamente que existe uma imensa dívida histórica na valorização ou melhor no real reconhecimento do papel e da importância da mulher na Sociedade e, certamente, em nossa atualidade não podemos deixar de centrar nossos pensamentos numa séria e detida reflexão de como a mulher deve ser dignificada em seus papéis enquanto Mãe, profissional e Cidadã não podendo jamais haver diferenças entre homens e mulheres, pelo contrário ocorrer o pleno entendimento e a plena prática da Igualdade de Direitos, Valorização e Oportunidade de ambos.

Em toda a História Humana as mulheres sempre foram importantíssimas protagonistas e o legítimo reconhecimento na grande maioria das vezes não ocorreu; assim sendo, mais do que nunca deve ocorrer para que possamos corrigir a dívida histórica (ainda que impagável) de tantas injustiças ocorridas.

Precisamos que esta visão correta ocorra em todos os setores e assim passemos a promover uma Culturalização de toda a sociedade e sobretudo das novas gerações para que os erros (crassos em sua maioria) não se repitam…

Nós Humanos temos a capacidade de reconhecer erros e igualmente temos a capacidade de com hombridade deles falar e mudar a postura que os geraram e passarmos a um novo patamar de relacionamento igualitário entre homens e mulheres.

Devemos a mulher o papel fundamental e absolutamente louvável da maternidade …. Sem dúvida, uma dívida permanente de nossa Espécie. Me lembro de uma frase que ouvi: ” Metade dos seres Humanos no Mundo são Mulheres, a outra Metade são seus Filhos ” …. Aqui vemos o TODO que elas representam e as devemos aplaudir de pé!

Certamente podemos confiar decisivamente num novo tempo aonde as gerações novas construam de forma inquebrantável esta “Base” aonde se entenda que a igualdade dos gêneros (homens e mulheres) é a garantia da Evolução de nossa Civilização num novo patamar e nós que vivemos na Atualidade temos o Compromisso e mais ainda o DEVER de sermos coerentes e firmes neste sentido.

Comemoramos recentemente o Dia das Mães e neste mês de Maio a elas dedicado que igualmente comemoremos este importante Olhar das Mulheres enquanto Mães, Trabalhadoras e Cidadãs!

Professor Doutor Raymundo Nery Stelling Júnior (PhD in Science Education /USA, Master in Administration – Total Quality Management / USA) é Presidente-Chanceler do IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br).